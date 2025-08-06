Ngày hè với các bé mầm non

Trong dịp nghỉ hè, các Trường mầm non trên địa bàn tỉnh nói chung và Trường mầm non Hoa Hồng, xã Cẩm Khê nói riêng vẫn tổ chức trông trẻ theo nguyện vọng của phụ huynh. Tại đây, nhà trường tổ chức những hoạt động trải nghiệm mùa hè gắn với nội dung giáo dục kỹ năng sống và giá trị đạo đức cơ bản, giúp trẻ có một mùa hè vui tươi, an toàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong dịp nghỉ hè, Trường mầm non Hoa Hồng đã chủ động xây dựng các chương trình trải nghiệm mùa hè đa dạng, sáng tạo, gắn với văn hóa địa phương và phát triển toàn diện trẻ nhỏ, tạo không gian học mà chơi, chơi mà học, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng.

Các bé thích thú khi tham gia các hoạt động của nhà trường

Dịp hè năm nay, Trường mầm non Hoa Hồng nhận trông giữ, chăm sóc 150 trẻ ở 8 nhóm lớp. Đặc biệt, Ban Giám hiệu đã chú trọng đến việc kiểm soát chặt chẽ khâu đón trả trẻ, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tăng cường các hoạt động giáo dục như: Ôn tập kiến thức, tổ chức các hoạt động vui chơi phong phú, đa dạng, giúp trẻ phát triển năng khiếu và hình thành ý thức, kỹ năng sống. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho trẻ từng tháng, từng chủ đề.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi tổ chức các ngày hội này với mong muốn tạo cho trẻ một sân chơi lành mạnh, an toàn trong những ngày hè oi bức. Bởi vì, đây là những hoạt động mang tính giáo dục cao, rèn luyện kỹ năng vận động, khả năng phản xạ, sự chủ động, sáng tạo, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước và đặc biệt là tăng sự gắn kết giữa trẻ với thầy cô, bạn bè”.

Các bé tham gia hoạt động Lễ hội nước

Trong hoạt động Lễ hội nước, các con sẽ có một ngày hè thật mát lành, an toàn và ngập tràn trải nghiệm, các bé được thỏa thích vui chơi cùng với bể bơi mini, bóng nước, súng nước, bong bóng xà phòng hoà quện vào những tiếng cười giòn tan của các con đã mang lại cảm giác mát lạnh và đầy hứng khởi trong những ngày hè oi ả. Hay như Lễ hội trái cây, trẻ được hoá thân vào những người mẫu nhí trong bộ sưu tập thời trang hoa quả cực kỳ độc đáo, biến những miếng dứa, miếng dưa hấu, táo thành những xiên trái cây đẹp mắt, thành những cốc nước ép bổ dưỡng...

Tại Lễ hội trái cây, trẻ được hoá thân vào những người mẫu nhí trong bộ sưu tập thời trang hoa quả cực kỳ độc đáo

Có mặt để chứng kiến các hoạt động hè của các cháu, chị Lưu Thanh Tâm - phụ huynh của bé Nguyễn Nhật Minh lớp 3 tuổi B chia sẻ: “Mỗi ngày từ trường về, con chị lại kể hôm nay con được học gấp quần áo, buộc dây giày. Những việc tưởng như nhỏ thôi, nhưng giúp con tự lập và tự tin hơn”.

Với quan điểm “trẻ học bằng trải nghiệm”, Trường mầm non Hoa Hồng đã biến mùa hè thành chuỗi ngày hội sôi động, nơi mỗi đứa trẻ được trở thành “diễn viên chính” trong các hoạt động thực tiễn đầy ý nghĩa. Thông qua “Lễ hội nước” giúp bé học kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; “Lễ hội trái cây” không chỉ là buổi trải nghiệm, mà là một tiết học sống động giúp các con được tận mắt nhìn, trực tiếp ngửi, sờ, nếm để cảm nhận đầy đủ về các loại quả từ hình dáng, màu sắc đến mùi vị, mà những điều đó không sách vở nào thay thế được. “Lễ hội sắc màu giúp trẻ tự do sáng tạo, không bị giới hạn trong khuôn khổ sân chơi nghệ thuật, mà còn là hoạt động rèn cảm xúc và phát triển thẩm mỹ. Trẻ học cách phối màu, cảm nhận sự khác biệt, tôn trọng sự sáng tạo của bạn.

Các chương trình hoạt động của trẻ trong dịp hè được Nhà trường xây dựng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm, trẻ được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, giúp cho trẻ có cơ hội được học mà chơi, chơi mà học; giúp phụ huynh yên tâm làm việc, đồng thời mang đến cho trẻ những sân chơi bổ ích, an toàn trong ngày hè.

Anh Tú