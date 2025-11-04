Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Mường Lồ

Ngày 4/11, khu dân cư xóm Mường Lồ - xã Mường Bi đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Dự ngày hội có đồng chí Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh, Sở Tư pháp.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng KDC xóm Mường Lồ.

Xóm Mường Lồ có 240 hộ, trên 1.100 nhân khẩu, 2 dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 90%. Đời sống dân cư chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ khá, giàu tính theo mặt bằng của xóm chiếm 96,6%; hộ nghèo giảm còn 0,12%, hộ cận nghèo còn 2,08%. Khu dân cư không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đội văn nghệ KDC biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các phong trào thi đua và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cộng đồng dân cư tham gia sôi nổi. Thực hiện chủ trương lồng ghép Ngày hội đại đoàn kết với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Ban công tác mặt trận KDC chú trọng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để bà con hiểu rõ, đồng thuận và thực hiện tốt các quy định trong bối cảnh mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân ngày càng được nâng cao. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước được củng cố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà KDC xóm Mường Lồ.

Năm 2026, KDC xóm Mường Lồ phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ xã Mường Bi, nhiệm kỳ 2025 – 2030; động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 72 triệu đồng/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 85% trở lên; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phong phú, thiết thực hơn nữa...

Các đại biểu và bà con KCD xóm Mường Lồ vui múa sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, Nhân dân xóm Mường Lồ đạt được. Đồng chí đề nghị Ban công tác mặt trận và toàn thể Nhân dân KDC trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, quan tâm, giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tích cực tham gia, giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp thêm nhiều ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bùi Minh