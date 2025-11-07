Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 5 Yên Kiện

Chiều 7/11, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu 5 Yên Kiện, xã Chân Mộng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Cùng dự có lãnh đạo Sở Tư pháp, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, Sở Tài chính và lãnh đạo xã.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại ngày hội.

Khu dân cư số 5 Yên Kiện có 117 hộ, 407 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Năm 2025 có 89,74% hộ được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ nhà xây kiên cố trên 63,2%, bê tông hoá đường giao thông nông thôn đạt trên 90%... Ban công tác Mặt trận khu đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực và các đại biểu tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 5 Yên Kiện.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực đánh giá cao những thành tích tiêu biểu của khu 5 Yên Kiện đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tích cực tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh, giữ vững khu dân cư văn hóa; tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả; phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu biểu, chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu mạnh, văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã và tỉnh.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 5 Yên Kiện.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu 5 Yên Kiện và trao 20 suất quà của tỉnh cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thu Hà