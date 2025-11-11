Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Chằng Ngoài, xã Cao Phong

Sáng 11/11, xóm Chằng Ngoài tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự, chung vui Ngày hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và xã Cao Phong.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Sở Tư pháp tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội.

Xóm Chằng Ngoài có 92 hộ dân với 403 nhân khẩu; nghề nghiệp chủ yếu làm nông nghiệp. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận xóm đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tăng 8,5% so với năm 2024. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 95,65%. Xóm tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liền.

Lãnh đạo xã Cao Phong trao tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục cho xóm Chằng Ngoài.

Phát biểu chúc mừng tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khà Thị Luận ghi nhận và biểu dương những thành tích cán bộ, Nhân dân xóm Chằng Ngoài đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần tự quản, ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận cao của bà con trong mọi phong trào.

Lãnh đạo xã Cao Phong tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xóm Chằng Ngoài.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân xóm Chằng Ngoài tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; phổ biến kiến thức và kỹ năng số đến mọi người dân. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Chằng Ngoài.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cao Phong tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khà Thị Luận đã tặng hoa chúc mừng và trao quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

UBND xã Cao Phong tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2025 cho xóm Chằng Ngoài; tặng Giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025.

Đinh Hòa