Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn

Sáng 9/11, các đồng chí TUV: Bùi Văn Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Thị Thuý Vân - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng xóm Đễnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xóm Đễnh có tổng diện tích tự nhiên 162ha, 144 hộ, 572 nhân khẩu. Với vị trí thuận lợi, dân cư trải dọc ven Quốc lộ 6 khoảng 1,5km. Xóm có 3 dân tộc cùng chung sống (Kinh, Mường, Tày). Các dân tộc trong xóm luôn đoàn kết xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng; 100% hộ có nhà ở kiên cố, không còn nhà tạm, dột nát; 97,14% hộ đạt gia đình văn hoá. Xóm có 19 gia đình chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được thực hiện thường xuyên. Nhiều năm liên tục, xóm được bình xét là khu dân cư văn hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho 20 gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Về dự và chung vui với Nhân dân xóm Đễnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân trong xóm đạt được. Đồng chí mong muốn cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Rộn ràng các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị Nhân dân xóm Đễnh tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hoạt động an sinh xã hội. Đáng lưu ý, hiện xóm còn một số hộ nghèo, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, có hướng hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, hiệu quả để giúp bà con sớm thoát nghèo, xây dựng xóm Đễnh giàu đẹp, văn minh.

Dương Liễu