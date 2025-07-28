Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Yên Thủy năm 2025

Chiều ngày 28/7, xã Yên Thủy tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Thủy và đại diện các khu dân cư trên địa bàn.

Xã Yên Thủy được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hàng Trạm, xã Lạc Thịnh và xã Phú Lai với diện tích hơn 76 km2, dân số trên 24 nghìn người.

Lãnh đạo UBND xã Yên Thủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã duy trì, củng cố hoạt động của 12 mô hình tự quản với 356 đơn vị mô hình, tiêu biểu như “Mô hình camera an ninh” với 19 điểm, 36 mắt camera giám sát ANTT tại các ngã ba, ngã tư, điểm trọng yếu trên địa bàn do do các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt. Thành lập được 9 tổ liên gia tự quản an toàn phòng cháy chữa cháy” với tổng kinh phi trên 60 triệu đồng.

Ngoài ra, xã đã vận động các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp được khoảng 130 triệu đồng mua 2 máy bơm chữa cháy; mua và cải hoán 1 xe ba bánh thành xe chữa cháy... Hiện nay các mô hình được duy trì thường xuyên và hoạt động hiệu quả góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, tại Ngày hội, UBND xã Yên Thủy đã khen thưởng cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Thông qua ngày hội nhằm đánh giá một cách toàn diện việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Đồng thời đề ra giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Ngày hội cũng là dịp để phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc năm qua.

Xuân Thiên (Xã Yên Thủy)