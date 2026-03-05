Ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Ngày 4/3, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Long

Đây là năm đầu công tác tuyển quân triển khai trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã đảm nhiệm toàn bộ quy trình sơ tuyển, nhưng vẫn bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tân binh cao hơn năm trước.

Sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ các phường, xã của thành phố Hà Nội, trong đó có hơn 40% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đã lên đường nhập ngũ. Tân binh Nguyễn Minh Nam, phường Giảng Võ chia sẻ, trong thời gian quân ngũ sẽ tích cực học tập, rèn luyện để trở thành chiến sĩ ưu tú, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về 12 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và một số đơn vị công an. Đây là năm đầu hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã thực hiện toàn bộ quy trình sơ tuyển; chất lượng công dân trúng tuyển cao hơn năm 2025, hơn 58% đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đàm Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết: Trong số hàng nghìn công dân Thủ đô lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, có hơn 2.000 người viết đơn tình nguyện; gần 1.500 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 226 đồng chí được kết nạp Đảng trước ngày lên đường.

Tại điểm giao nhận quân số 1-Bộ Chỉ huy phòng thủ khu vực 1-Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, mong muốn các em vững bước, tự tin, mang theo niềm tự hào quê hương anh hùng và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Thượng tướng nhấn mạnh, trong quân ngũ, các tân binh phải không ngừng rèn luyện về chính trị, đạo đức, kỷ luật, sức khỏe, và chuyên môn; đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong không khí phấn khởi, trang nghiêm của những ngày đầu xuân mới, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn các công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển công an nghĩa vụ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đến dự lễ giao, nhận quân tại Điểm giao, nhận quân số 3, phường Hưng Đạo, nơi các thanh niên ưu tú của 12 xã, phường, đặc khu thuộc Hải Phòng tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam và lãnh đạo thành phố, Quân khu 3 chúc mừng, động viên các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố Cảng “Trung dũng-Quyết thắng”.

Các tân binh thực hiện nghi thức bước qua cầu vinh quang, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Phúc Thắng

Tại 13 điểm giao, nhận quân ở tỉnh Phú Thọ, không khí ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, ấm áp.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, Nguyễn Hoàng Minh Quang (xã Dân Chủ) ấp ủ ước mơ khoác áo lính từ nhỏ. Tốt nghiệp THPT, Quang viết đơn xin nhập ngũ, mong môi trường quân đội trở thành trường học lớn, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành toàn diện. Tân binh Nguyễn Xuân Dực (sinh năm 2003, xã Chí Đám), vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội, cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, điểm sáng của kỳ tuyển quân năm nay là công tác quản lý nguồn dịp Tết Nguyên đán được thực hiện chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, không biến động quân số. Đây là năm đầu tuyển quân trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng sau sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình; nhiều cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo bốn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong sơ tuyển, bảo đảm quân số và chất lượng cao nhất.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai tuyển chọn hàng nghìn công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ. Lãnh đạo tỉnh quán triệt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, không để bị động, thiếu hụt quân số.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết nguồn dự phòng được chuẩn bị đầy đủ; từ khám sức khỏe, xét phẩm chất đạo đức đến hiệp đồng giao quân đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh nhấn mạnh, thành công mỗi mùa tuyển quân là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, phường Quy Nhơn), tốt nghiệp Trường đại học Tài chính-Marketing tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi trở về quê. Khoa chia sẻ, môi trường quân ngũ với kỷ luật nghiêm khắc sẽ giúp em rèn luyện, tích lũy trải nghiệm cho tương lai; nếu phù hợp, em sẵn sàng theo con đường quân đội lâu dài. Mẹ của Khoa, chị Phan Thị Hoa cho biết ban đầu gia đình bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ khi nghe con phân tích. Gia đình mong Khoa tiếp nối truyền thống ông ngoại từng tham gia quân ngũ, trưởng thành và trở thành công dân có ích.

Lễ giao nhận quân tại Tây Ninh được tổ chức trang trọng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với thế hệ trẻ.

Tại Điểm giao quân số 05, xã Thủ Thừa, tân binh Nguyễn Phúc Duy bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc, hứa phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị Lê Thị Hồng Đào (phường Khánh Hậu) cho biết con trai là Lê Trùng Đương tự đăng ký nghĩa vụ ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Dù con đóng quân tại Lâm Đồng, xa nhà, gia đình vẫn tự hào và xem đây là cơ hội để con trưởng thành, sống có trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương.

Để chuẩn bị tuyển quân, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Cơ quan quân sự, nhất là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và ban chỉ huy quân sự cấp xã, phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân thường xuyên trao đổi, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các đơn vị nhận quân chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức vận chuyển, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt cho tân binh ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Theo nhandan.vn