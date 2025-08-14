Ngày mới ở Yên Lãng

Ngày 1/7/2025, xã Yên Lãng chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Lãng Công và Quang Yên. Cũng là lúc một ngày mới, một cơ hội mới, một vận hội mới ở Yên Lãng đang bắt đầu... hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển ở vùng Đông Bắc của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lãng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Những ngày vừa qua, điều người dân xã Yên Lãng quan tâm nhất là sự hợp nhất về địa giới hành chính sẽ mở ra dư địa phát triển như thế nào cho địa phương; hoạt động của bộ máy hành chính ra sao, việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân có thuận lợi hơn không?...

Đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh, chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Trường Xuân phấn khởi cho biết: “Việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng đắn, bởi nhiều thủ tục ở khâu trung gian (cấp huyện cũ) đã được loại bỏ, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi. Với quan điểm cốt lõi, bộ máy chính quyền hai cấp mới hướng về gần dân, sâu sát địa bàn cơ sở, chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân sẽ được kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo hơn”.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lãng cho biết: Sau sáp nhập, cán bộ, công chức, viên chức xã Yên Lãng đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phấn chấn, thái độ nghiêm túc... , đảm bảo công việc không bị gián đoạn, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Để giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, đạt hiệu quả cao, chính quyền xã đã đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở, mua sắm thêm trang thiết bị; lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn vững, giao tiếp tốt... Sau sáp nhập, khối lượng công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tăng khá nhưng nhờ cách làm bài bản, khoa học trong tổ chức điều hành, chỉ đạo, cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc tiếp nhận, giải quyết công việc của Nhân dân, doanh nghiệp được thực hiện thông suốt, hiệu quả, đúng quy định.

Quyết tâm, khí thế, động lực mới để hiện thực hóa khát vọng đưa Yên Lãng vươn lên trở thành trung tâm phát triển ở vùng Đông Bắc của tỉnh không chỉ được thể hiện bằng cung cách làm việc của cán bộ xã mà còn được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030: Tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 200 tỷ đồng; vốn đầu tư trên địa bàn đạt 1.169 tỷ đồng; xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Xã Yên Lãng ngày càng đổi thay.

Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Triệu Toàn Tăng chia sẻ: Thực hiện mục tiêu trên, Yên Lãng tập trung vào 3 khâu đột phá. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách làm việc, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm trọng tâm. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực thực thi công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch trung tâm đô thị, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa... theo quy hoạch chung. Đảm bảo kết nối thông suốt giữa các vùng dân cư, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - du lịch và dịch vụ để phát triển kinh tế - xã hội, hình thành các trung tâm đô thị cấp V. Duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành, tiếp tục thực hiện xây dựng các hạng mục tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tạo cảnh quan và chất lượng đời sống nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Xã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên lập quy hoạch mở rộng tỉnh lộ 307C đoạn từ trung tâm xã Tam Sơn (tỉnh lộ 307B) chạy qua xã Yên Lãng nối với Quốc lộ 2C qua xã Phú Lương (Tuyên Quang), phù hợp với quy hoạch liên kết phát triển khu vực phía Đông Bắc của tỉnh, kết nối vùng đô thị Vĩnh Yên - Tuyên Quang và IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai; mở rộng đường trục Yên Lãng - Hải Lựu, quy hoạch mới tuyến Yên Lãng - Lập Thạch phục vụ phát triển du lịch sinh thái... Quy hoạch 2 cụm công nghiệp ở địa bàn 2 xã cũ Lãng Công và Quang Yên; vùng du lịch khu vực Núi Sáng - Hồ Suối Sải - Đồng Dong - Thành Công. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp phát triển hiệu quả kinh tế hợp tác xã, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân tham gia vào các thành phần kinh tế.

Với những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân bức tranh làng quê Yên Lãng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như đang dần hiện hữu trong tương lại gần.

Trần Tỉnh