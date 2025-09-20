Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nghe mùa thu kể chuyện

Mùa thu đối với nhiều miền quê là “mùa cốm”, “mùa hồng”, mùa “tựu trường” với những ký ức hanh hao trong miền nhớ​. Còn hôm nay, trên triền đê đoạn qua xã Đào Xá, mùa thu kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, về gió sông Đà lãng du và về những đóa hoa chuông vàng la đà, rực rỡ. Màu vàng lấp lánh ấy không chỉ là sắc hoa, mà còn là khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng.

Nghe mùa thu kể chuyện

Làng quê trù phú bên dòng Đà giang

Nghe mùa thu kể chuyện

Nghe mùa thu kể chuyện

Những đóa hoa chuông vàng tô điểm cho triền đê thêm rực rỡ

Nghe mùa thu kể chuyện

Hàng hoa chuông vàng được trồng dọc theo đường tỉnh 316 từ cầu Trung Hà đến địa phận xã Xuân Lộc (nay là xã Đào Xá)

Nghe mùa thu kể chuyện

Nghe mùa thu kể chuyện

Nghe mùa thu kể chuyện

Sắc vàng của hoa bao trùm toàn bộ cây, nổi bật dưới tán là dầy

Nghe mùa thu kể chuyện

Nghe mùa thu kể chuyện

Những cánh hoa chuông vàng nở rộ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ngay cửa ngõ dẫn vào vùng “núi Tản, sông Đà"

Nghe mùa thu kể chuyện

Cùng với sắc màu nổi bật, hàng hoa chuông vàng cũng được xem như tấm lá chắn ngăn bụi, lọc không khí, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát

Nghe mùa thu kể chuyện

Nghe mùa thu kể chuyện

Màu vàng rực rỡ như khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng

Nghe mùa thu kể chuyện

Mùa Thu ở Đào Xá kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, hoa vàng rực rỡ tượng trưng cho niềm lạc quan và hy vọng, thúc giục bước chân tìm về

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mùa thu Hoa Thiên nhiên Khoảnh khắc Yên bình Miền nhớ Ký ức mùa tựu trường Thơ màu vàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia

Mây vờn trên đỉnh Hang Kia
2025-09-19 09:09:00

baophutho.vn Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với...

Háo hức chợ phiên xứ Mường

Háo hức chợ phiên xứ Mường
2025-09-18 20:11:00

baophutho.vn Tại các xã vùng cao, miền núi ở vùng đất bốn Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) khu vực Hoà Bình, chợ phiên luôn nhộn nhịp và có sức hút. Ngày chợ,...

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức
2025-09-18 07:21:00

baophutho.vn Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức toạ lạc tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (cũ), được xây dựng trên nền đất xưa của chùa Kim Tôn - một...

Xôi ngũ sắc - Đậm đà hương sắc núi rừng

Xôi ngũ sắc - Đậm đà hương sắc núi rừng
2025-09-17 15:17:00

baophutho.vn Đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Yên Lãng hiện còn lưu giữ nhiều món ăn truyền thống độc đáo, trong đó, không thể không kể đến món xôi ngũ sắc....

Bài 3: Để di sản thành tài nguyên văn hoá

Bài 3: Để di sản thành tài nguyên văn hoá
2025-09-17 13:06:00

baophutho.vn Là hồn thiêng của dân tộc, di sản văn hoá Mo Mường đang được các cấp, ngành và cộng đồng xứ Mường chung tay hoàn thiện hồ sơ quốc gia trình...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long