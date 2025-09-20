Nghe mùa thu kể chuyện

{title}
{publish}
{head}
Mùa thu đối với nhiều miền quê là “mùa cốm”, “mùa hồng”, mùa “tựu trường” với những ký ức hanh hao trong miền nhớ. Còn hôm nay, trên triền đê đoạn qua xã Đào Xá, mùa thu kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, về gió sông Đà lãng du và về những đóa hoa chuông vàng la đà, rực rỡ. Màu vàng lấp lánh ấy không chỉ là sắc hoa, mà còn là khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng.
Làng quê trù phú bên dòng Đà giang
Những đóa hoa chuông vàng tô điểm cho triền đê thêm rực rỡ
Hàng hoa chuông vàng được trồng dọc theo đường tỉnh 316 từ cầu Trung Hà đến địa phận xã Xuân Lộc (nay là xã Đào Xá)
Sắc vàng của hoa bao trùm toàn bộ cây, nổi bật dưới tán là dầy
Những cánh hoa chuông vàng nở rộ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ngay cửa ngõ dẫn vào vùng “núi Tản, sông Đà"
Cùng với sắc màu nổi bật, hàng hoa chuông vàng cũng được xem như tấm lá chắn ngăn bụi, lọc không khí, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát
Màu vàng rực rỡ như khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng
Mùa Thu ở Đào Xá kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, hoa vàng rực rỡ tượng trưng cho niềm lạc quan và hy vọng, thúc giục bước chân tìm về
Lê Hoàng
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng lần thứ Nhất (19/9/1954 - 19/9/2025), sáng 19/9, Khu Di tích lịch sử Đền...
baophutho.vn Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia là những điểm săn mây lý tưởng thuộc xã Hang Kia (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Với độ cao hơn 1.000m so với...
baophutho.vn Nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, Khu di tích danh thắng Tây Thiên không chỉ là một trung tâm tín ngưỡng tâm...
baophutho.vn Tại các xã vùng cao, miền núi ở vùng đất bốn Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) khu vực Hoà Bình, chợ phiên luôn nhộn nhịp và có sức hút. Ngày chợ,...
baophutho.vn Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức toạ lạc tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (cũ), được xây dựng trên nền đất xưa của chùa Kim Tôn - một...
baophutho.vn Đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Yên Lãng hiện còn lưu giữ nhiều món ăn truyền thống độc đáo, trong đó, không thể không kể đến món xôi ngũ sắc....
baophutho.vn Là hồn thiêng của dân tộc, di sản văn hoá Mo Mường đang được các cấp, ngành và cộng đồng xứ Mường chung tay hoàn thiện hồ sơ quốc gia trình...