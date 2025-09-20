Nghe mùa thu kể chuyện

Mùa thu đối với nhiều miền quê là “mùa cốm”, “mùa hồng”, mùa “tựu trường” với những ký ức hanh hao trong miền nhớ​. Còn hôm nay, trên triền đê đoạn qua xã Đào Xá, mùa thu kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, về gió sông Đà lãng du và về những đóa hoa chuông vàng la đà, rực rỡ. Màu vàng lấp lánh ấy không chỉ là sắc hoa, mà còn là khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng.

Làng quê trù phú bên dòng Đà giang

Những đóa hoa chuông vàng tô điểm cho triền đê thêm rực rỡ

Hàng hoa chuông vàng được trồng dọc theo đường tỉnh 316 từ cầu Trung Hà đến địa phận xã Xuân Lộc (nay là xã Đào Xá)

Sắc vàng của hoa bao trùm toàn bộ cây, nổi bật dưới tán là dầy

Những cánh hoa chuông vàng nở rộ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ngay cửa ngõ dẫn vào vùng “núi Tản, sông Đà"

Cùng với sắc màu nổi bật, hàng hoa chuông vàng cũng được xem như tấm lá chắn ngăn bụi, lọc không khí, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát

Màu vàng rực rỡ như khúc ca của thiên nhiên, của một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng

Mùa Thu ở Đào Xá kể câu chuyện về sắc nắng dịu dàng, hoa vàng rực rỡ tượng trưng cho niềm lạc quan và hy vọng, thúc giục bước chân tìm về

Lê Hoàng