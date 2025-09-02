Người dân nô nức xem pháo hoa trên cầu Hòa Bình

Tối 2/9, từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về hai bờ sông Đà. Từng gia đình, nhóm bạn trẻ trong sắc áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, ríu rít chọn cho mình chỗ đứng đẹp. Không khí háo hức lan tỏa, ai cũng mong chờ khoảnh khắc bầu trời rực sáng trong ngày Tết Độc lập.

Dòng người nô nức bên bờ sông

Trên cầu Hòa Bình – điểm bắn chính của đêm hội, công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm ngặt. Bộ CHQS tỉnh giao Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất phụ trách, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của thiếu tá Chu Việt Thanh (Công ty TNHH MTV 21). Những giàn pháo được lắp đặt ngay ngắn, kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trận địa pháo trên cầu Hòa Bình

Trước giờ khai hỏa, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Bình trực tiếp đến động viên cán bộ, chiến sĩ. Lời thăm hỏi chân tình tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời thể hiện sự chu đáo trong chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Bình động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đúng 21 giờ, bầu trời như bùng nổ. Loạt pháo đầu tiên vút lên, bung nở thành những chùm sáng rực rỡ. Tiếng reo hò vang dội từ khắp bờ sông. Trên nền trời, pháo tầm thấp, tầm cao đan xen, phản chiếu xuống mặt nước sông Đà thơ mộng, tạo nên khung cảnh huyền ảo khó quên.

Khoảnh khắc khai hỏa trận địa pháo

Hàng chục nghìn người chen chúc bên bờ sông nhưng không hề xô đẩy. Các gia đình, nhóm bạn trẻ, du khách đều tìm cho mình góc nhìn đẹp. Trật tự được giữ vững nhờ lực lượng công an và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất khéo léo phân luồng, nhắc nhở. Trong từng ánh mắt, nụ cười đều ánh lên niềm tự hào, niềm vui chung của dân tộc.

Biển người cùng ngước nhìn những bông hoa lửa nở trên bầu trời đêm

Sau khoảng 15 phút, màn trình diễn ánh sáng khép lại bằng chùm pháo hình cánh quạt vươn cao, rực rỡ rồi từ từ tỏa xuống dòng sông. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, nhiều người giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc lung linh. Đêm hội pháo hoa không chỉ là cuộc trình diễn ánh sáng, mà còn trở thành biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng.

Những bông hoa lửa - điểm nhấn lung linh trên dòng sông Đà

Khi người dân tỏa về, lực lượng làm nhiệm vụ lập tức thu dọn hiện trường. Các giàn pháo được xử lý an toàn, cứu hỏa túc trực làm nguội từng ống pháo còn âm ỉ. Trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ vẫn vương chút mệt nhọc, nhưng ánh lên niềm tự hào vì đã góp phần làm nên thành công của đêm hội

Đêm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sông Đà không chỉ lung linh bởi ánh pháo hoa, mà còn sáng lên bởi tình yêu quê hương, đất nước.

Những bông hoa lửa trên bầu trời phường Hòa Bình đã khắc sâu vào ký ức người dân, trở thành dấu ấn rực rỡ trong hành trình 80 năm Tổ quốc vững bước đi lên.

Mạnh Hùng