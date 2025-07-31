Người gây dựng thương hiệu nấm đông trùng hạ thảo

Chưa từng được đào tạo bài bản về ngành công nghệ sinh học, nhưng anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1981, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương, xã Yên Kỳ vẫn mạnh dạn thử sức với nghề nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo. Với tinh thần ham học hỏi, anh Tuấn đã vượt qua không ít khó khăn để thành công, tạo dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương, xã Yên Kỳ thực hiện các bước sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.

Nấm đông trùng hạ thảo từ lâu đã được biết đến với công dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, loại nấm tự nhiên này hiếm và đắt đỏ, khiến việc tiếp cận của người dùng gặp nhiều hạn chế. Nhận thấy tiềm năng của đông trùng hạ thảo và khát vọng mang sản phẩm này đến gần hơn với cộng đồng, năm 2020, anh Phạm Văn Tuấn bắt đầu hành trình nghiên cứu và sản xuất đông trùng hạ thảo nhân tạo tại quê hương.

Thời gian đầu đi vào sản xuất, từ việc tìm nguồn giống đạt chuẩn, kiểm soát điều kiện nuôi trồng đến đảm bảo hàm lượng hoạt chất quý đông trùng hạ thảo... đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn và sự kiên trì. Để làm được điều đó, anh Tuấn đăng ký tham gia các khóa đào tạo, tìm đến các viện nghiên cứu và học hỏi từ những mô hình thành công ngay tại Phú Thọ cũng như các tỉnh khác. Qua nhiều lần thất bại, anh dần hoàn thiện quy trình nuôi cấy khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Năm 2022, cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Nam Dương của anh đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP “Đông trùng hạ thảo Nam Dương” và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Với những thành công bước đầu, năm 2024, anh thành lập HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương với 7 thành viên tham gia. Với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, anh Tuấn xây dựng nhà xưởng rộng 400m2, đầu tư các thiết bị hiện đại như: tủ cấy vi sinh, nồi hấp tiệt trùng, máy sấy thăng hoa và hệ thống thiết bị phòng nuôi. Hệ thống nhà xưởng của HTX được trang bị công nghệ xử lý không khí hiện đại, đảm bảo môi trường vô trùng, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác để sợi nấm phát triển tối ưu, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng đồng đều. Nguồn nguyên liệu được HTX thu mua từ các hộ nông dân tại địa phương đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Nhờ áp dụng công nghệ cao trong sản xuất không chỉ nâng cao năng suất mà còn đảm bảo sản phẩm an toàn, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.

Đến nay, HTX xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp từ Bắc vào Nam thông qua các đại lý, cửa hàng thực phẩm chức năng và siêu thị. Trung bình mỗi tháng, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 70kg nấm đông trùng hạ thảo, trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 800 triệu đồng. HTX đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng thêm sản phẩm “Đông trùng hạ thảo Đất Tổ” để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP trong thời gian tới.

Anh Phạm Văn Tuấn - Giám đốc HTX chia sẻ: “Với tiềm năng thị trường rộng mở, HTX sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nhà xưởng, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu “Đông trùng hạ thảo Đất Tổ” vững mạnh, hướng tới thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm và đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến qua website và mạng xã hội, giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng hơn”.

Hành trình của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương không chỉ là bước đi phù hợp trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ đến mở rộng quy mô sản xuất tập trung, an toàn. Từ khát vọng làm giàu, anh Tuấn đã tạo ra sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng có giá trị, góp phần khẳng định vị thế của nông sản Phú Thọ trên thị trường.

Thanh Nga