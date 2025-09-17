Nguyên trưởng thôn lĩnh 4 năm tù vì bán đất nghĩa trang trái phép

Ngày 17/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy Thanh và Huỳnh Hữu Phúc về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh (bên phải)

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Duy Thanh giữ chức Trưởng thôn 5, sau là Trưởng thôn Bến Đình (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình cũ) này là xã An Nghĩa tỉnh Phú Thọ. Năm 2015, ông Thanh nhiều lần làm đơn xin Công ty TNHH MTV Sông Bôi Thăng Long giao đất mở rộng nghĩa trang cho thôn. Công ty này được UBND tỉnh Hòa Bình cho thuê hơn 1.200 ha đất nông nghiệp, trong đó có thửa đất số 28, tờ bản đồ số 13, diện tích 3.661,5m2, được giao khoán cho hộ ông Hà Trung Kiên.

Cuối năm 2021, khi chưa thanh lý hợp đồng, hộ ông Kiên tự ý bán 1.026m2 đất cho 6 hộ dân với số tiền 49 triệu đồng. Sau đó, thôn Bến Đình họp, thống nhất hỗ trợ gia đình ông Kiên 90 triệu đồng (bù trừ còn 41 triệu đồng), bồi thường cây trồng và cho sử dụng khoảng 100m2 đất để cải táng. Tại cuộc họp ngày 31/10/2021, Nguyễn Duy Thanh được giao chủ trì, Huỳnh Hữu Phúc làm thủ quỹ thôn, thu tiền của các hộ có nhu cầu mua đất nghĩa trang.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Duy Thanh (phải) được giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm

Ngày 6/1/2022, Công ty Sông Bôi Thăng Long bàn giao thửa đất trên cho thôn quản lý. Từ năm 2022-2023, Nguyễn Duy Thanh đã giao 1.810,1m2 đất vượt thẩm quyền cho 13 hộ dân, thu tổng cộng 223 triệu đồng; cùng với số tiền 58 triệu đồng thu bổ sung từ 6 hộ đã mua đất của ông Kiên, tổng cộng 281 triệu đồng do Huỳnh Hữu Phúc quản lý. Một phần số tiền được chi cho hỗ trợ, bồi thường và các hoạt động thôn, song không đầy đủ chứng từ.

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ về hành vi tư lợi, chiếm đoạt cá nhân. Số tiền còn lại 143 triệu đồng đã được Huỳnh Hữu Phúc tự nguyện nộp cho cơ quan chức năng. Kết luận định giá xác định diện tích đất bị giao trái thẩm quyền trị giá hơn 108 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Thanh 5 năm tù, Huỳnh Hữu Phúc 30 tháng tù treo về tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ” theo điểm c khoản 2 Điều 357, Bộ Luật hình sự. Ngày 16/6/2025, các bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án.

Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Thanh 4 năm tù (giảm 1 năm). Kháng cáo của Huỳnh Hữu Phúc không được chấp nhận, giữ nguyên án treo 30 tháng. Đồng thời, tòa tuyên truy thu hơn 41 triệu đồng tiền chênh lệch đối với các hộ có liên quan việc mua bán đất nghĩa trang.

PV