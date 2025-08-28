Nhà phố Sunneva Island: Giá trị đầu tư 3 trong 1

Nhà phố Sunneva Island là dòng sản phẩm thấp tầng thương mại được phát triển trong khu đô thị sinh thái biệt lập của Sun Group tại đảo Đồng Nò, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Với số lượng chỉ 55 căn, thiết kế 5 tầng và mặt tiền rộng 7,5m, sản phẩm thuộc dự án Sun Group này vừa mang tính khan hiếm, vừa mở ra cơ hội đầu tư đa năng: để ở, kinh doanh hoặc cho thuê.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng khan hiếm nguồn cung, nhà phố thương mại Sunneva được đánh giá là một trong những lựa chọn sáng giá nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Quý khách muốn tìm hiểu tất tần tật thông tin về dự án, bảng giá và phân tích từ Lưu Trung Quân - CEO SaleReal về lợi nhuận đầu tư giai đoạn này, bấm xem ngay trên chuyên trang SGSR tại: SUNNEVA ĐÀ NẴNG

Nhà phố Sunneva Island có gì đặc biệt?

Sở hữu vị trí chiến lược, quy mô giới hạn và thiết kế hiện đại, nhà phố Sunneva không chỉ đơn thuần là nơi an cư. Đây là dòng sản phẩm thương mại cao cấp đáp ứng cùng lúc nhu cầu sống – kinh doanh – đầu tư, trở thành “mảnh ghép vàng” trong khu đô thị Sun Group.

Số lượng giới hạn chỉ 55 căn

Trong toàn bộ quy hoạch 26ha của Sunneva Island, chỉ có duy nhất 55 căn nhà phố thương mại được phát triển.

Phối cảnh thiết kế hiện đại của nhà phố thương mại Sunneva Đà Nẵng

Đây là con số vô cùng hạn chế so với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng. Tính khan hiếm này giúp sản phẩm giữ giá trị lâu dài và dễ dàng thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

Thiết kế 5 tầng – tối ưu công năng

Mỗi căn nhà phố có diện tích đất từ 146-310m2, diện tích xây dựng 494-797m2, mặt tiền rộng 7,5m. Cấu trúc 5 tầng cho phép chủ sở hữu khai thác đa dạng:

Tầng 1: kinh doanh, showroom, cửa hàng cao cấp hoặc cho thuê mặt bằng.

Tầng 2-3: không gian sinh hoạt gia đình với nhiều phòng ngủ.

Tầng 4-5: linh hoạt làm văn phòng, homestay, studio hoặc không gian giải trí riêng.

Sự linh hoạt này giúp nhà phố Sunneva Island vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa phù hợp cho các nhà đầu tư muốn tạo dòng tiền từ kinh doanh và cho thuê.

Vị trí chiến lược - trục giao thương mới của Đà Nẵng

Nhà phố Sunneva nằm trên trục đường kết nối Khu đô thị Nam Hòa Xuân với ven biển Đà Nẵng. Đây là khu vực được quy hoạch trở thành “cửa ngõ” phía Nam thành phố, tập trung nhiều dự án hạ tầng quan trọng, kết nối trực tiếp đến trung tâm và sân bay quốc tế.

Vị trí townhouse Sunneva ngay mặt tiền đường Ánh Dương 1, đem lại tiềm năng khai thác kinh doanh lớn

Sở hữu vị trí này, nhà phố không chỉ thuận tiện cho cư dân di chuyển mà còn đảm bảo nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động kinh doanh, từ cư dân nội khu, du khách đến các chuyên gia, doanh nhân sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Giá trị đầu tư từ townhouse Sunneva Island

Không chỉ là sản phẩm an cư, nhà phố Sunneva Đà Nẵng còn mang lại giá trị đầu tư bền vững. Với khả năng khai thác linh hoạt, tiềm năng tăng giá từ vị trí chiến lược và tính khan hiếm, đây là dòng sản phẩm được giới đầu tư Đà Nẵng và cả nước săn đón.

Khả năng khai thác kinh doanh và cho thuê

Nhờ mặt tiền rộng và thiết kế 5 tầng, nhà phố Sunneva Island phù hợp với nhiều loại hình khai thác: mở showroom, cửa hàng, café, văn phòng hoặc cho thuê dài hạn.

Đặc biệt, khi Đà Nẵng là một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước, mô hình homestay hoặc căn hộ dịch vụ trong khu đô thị biệt lập sẽ có tiềm năng sinh lời rất cao.

Tiềm năng tăng giá từ hạ tầng và quy hoạch

Khu vực Ngũ Hành Sơn – Nam Hòa Xuân đang chứng kiến sự bứt phá về hạ tầng và quy hoạch đô thị. Các trục giao thông chiến lược được mở rộng, kết nối thuận tiện đến bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng và trung tâm thành phố.

Với vị trí đảo Đồng Nò biệt lập nhưng vẫn gần lõi đô thị, dự án được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển hạ tầng này. Nhà phố tại dự án, nhờ tính thương mại và khan hiếm, sẽ có tốc độ tăng giá cao hơn so với các sản phẩm thông thường.

Tính khan hiếm, bảo chứng giá trị dài hạn

Chỉ có 55 căn nhà phố thương mại trên tổng số gần 400 sản phẩm của dự án Sun Group. Điều này khiến nhà phố trở thành “hàng hiếm” trong toàn dự án và trên thị trường Đà Nẵng.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, nhà phố thương mại tại các khu đô thị cao cấp luôn giữ giá và tăng giá ổn định. Thực tế cho thấy tại nhiều dự án Sun Group trước đây, dòng sản phẩm thương mại thường có tỷ lệ hấp thụ nhanh nhất và tăng giá mạnh nhất.

Có thể khẳng định rằng nhà phố Sunneva Island hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành lựa chọn đầu tư sáng giá: vị trí chiến lược, số lượng giới hạn, thiết kế tối ưu và khả năng khai thác linh hoạt. Đây không chỉ là nơi an cư cho những gia đình muốn tận hưởng cuộc sống trong khu đô thị sinh thái biệt lập, mà còn là tài sản tích sản bền vững với tiềm năng sinh lời cao.

SUN GROUP SR - SGSR

CHUYÊN TRANG ĐÁNH GIÁ VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN DỰ ÁN SUN GROUP CỦA SALEREAL

Địa chỉ: 204-206 Đường Vũ Tông Phan, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938.007.778

Email: pingnhadat@gmail.com

Website: https://sungroupsr.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/sungroupsr.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@sungroupsr

Pinterest: https://www.pinterest.com/sungroupsr/

Twitter: https://x.com/sungroupsr