Mặt Bằng Dự Án The Regency Phú Mỹ Hưng – Thiết Kế Thông Minh, Tối Ưu Không Gian Sống Đẳng Cấp

The Regency Phú Mỹ Hưng đang nổi lên như một biểu tượng bất động sản cao cấp tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM. Với mặt bằng dự án được quy hoạch tinh tế, dự án không chỉ mang đến không gian sống xanh sạch mà còn tối ưu hóa từng mét vuông để đảm bảo sự riêng tư, thoáng đãng và tiện nghi tối đa. Được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Phú Mỹ Hưng, The Regency kết hợp kiến trúc hiện đại từ Handel Architects (Mỹ) và cảm hứng Bắc Âu, tạo nên mặt bằng tầng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu từ căn hộ điển hình đến penthouse sang trọng.

Cấu Trúc Tổng Thể Và Mặt Bằng Tổng Thể Dự Án The Regency

Mặt bằng tổng thể của The Regency Phú Mỹ Hưng được thiết kế thông minh, tận dụng vị trí đắc địa tại lô đất CR5-1B, khu The Crescent, phường Tân Phú, Quận 7, để đón gió tự nhiên từ sông Rạch Đĩa và ánh sáng từ Hồ Bán Nguyệt. Dự án gồm 1 tầng hầm và 24 tầng nổi, với 2 tòa tháp cao cấp, tổng số sản phẩm giới hạn chỉ 114 căn hộ, 2 penthouse và 4 shophouse. Mật độ xây dựng thấp khoảng 25-30%, đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất 2 mặt thoáng, tránh che chắn tầm nhìn giữa các đơn vị. Các kiến trúc sư hàng đầu sử dụng phần mềm mô phỏng 3D để tối ưu luồng không khí lưu thông và ánh sáng tự nhiên, tạo nên một mặt bằng hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Mặt bằng tổng thể được chia thành các khu vực chức năng rõ ràng, từ thương mại sôi động ở tầng thấp đến không gian sống riêng tư ở tầng cao. Điều này không chỉ nâng cao giá trị sử dụng mà còn tăng tính bền vững theo tiêu chuẩn LEED và WELL. So với các dự án khác tại Phú Mỹ Hưng như The Horizon (166 căn hộ, mặt bằng 24 tầng nhưng mật độ cao hơn), The Regency nổi bật với số lượng sản phẩm hạn chế, mang đến sự độc quyền và riêng tư vượt trội.

Phân Bổ Chi Tiết Mặt Bằng Từng Tầng Tại The Regency Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng của The Regency được phân bổ logic, đảm bảo sự cân bằng giữa tiện ích cộng đồng và không gian cá nhân. Dưới đây là phân tích chi tiết từng tầng, giúp bạn dễ dàng hình dung quy hoạch dự án.

Tầng Hầm (B1): Hệ Thống Đỗ Xe Thông Minh Và An Ninh Cao Cấp

Mặt bằng tầng hầm B1 được dành riêng cho hệ thống đỗ xe thông minh. Thiết kế kết nối trực tiếp với thang máy tốc độ cao, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để đảm bảo an ninh 24/7. Khu vực này được bố trí rộng rãi, với lối đi riêng biệt cho xe máy và ô tô, tránh ùn tắc.

Tầng 1-2: Khu Shophouse Thương Mại Sầm Uất

Mặt bằng tầng 1 và 2 tập trung vào 4 căn shophouse mặt tiền đường. Thiết kế mặt tiền hiện đại sử dụng kính cường lực lớn, tạo sự kết nối liền mạch giữa khu thương mại và tiện ích nội khu. Các shophouse phù hợp cho dịch vụ cao cấp như cà phê, spa, cửa hàng thời trang, góp phần tạo nên cộng đồng sôi động. Mặt bằng tầng này được mở rộng với lối vào chính rộng rãi, cây xanh xen kẽ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mà không làm giảm tính thẩm mỹ tổng thể.

Tầng 3-4: Khu Tiện Ích Nội Khu Chuẩn Resort 5 Sao

Đây là “trái tim” của mặt bằng dự án The Regency, với không gian mở dành cho tiện ích cao cấp. Mặt bằng tầng 3-4 bao gồm hồ bơi vô cực tràn bờ hướng sông Rạch Đĩa, phòng gym & yoga hiện đại diện tích 300 m2, khu BBQ ngoài trời, phòng sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em an toàn. Hệ thống kỹ thuật như máy phát điện dự phòng được bố trí riêng biệt ở khu vực phía sau, đảm bảo vận hành êm ái, hành lang rộng. So với The Peak tại Midtown (tầng 4 có hồ bơi và jacuzzi nhưng mật độ cao hơn), mặt bằng tầng tiện ích của The Regency nhấn mạnh sự riêng tư với chỉ 6 hộ/tầng phía trên.

Tầng 5-21: Mặt Bằng Căn Hộ Điển Hình – Mật Độ Thấp, Không Gian Mở

Phần cốt lõi của dự án nằm ở mặt bằng tầng 5-21, với 6 căn hộ mỗi sàn (mật độ chỉ 6 hộ/tầng), diện tích từ 118-135 m2 cho loại 2-3 phòng ngủ. Mặt bằng được bố trí vuông vức, ưu tiên không gian mở: phòng khách liền bếp với đảo bếp trung tâm, ban công rộng 2-3 m2 hướng Hồ Bán Nguyệt hoặc sông. Các căn hộ phân bổ đều, tránh đối diện cửa chính để tăng riêng tư, đồng thời tối ưu thông gió chéo từ Đông-Nam đến Tây-Bắc. Tất cả các căn được thiết kế 3 phòng ngủ với ensuite rộng rãi, cửa sổ kính từ sàn đến trần. Thiết kế này giúp diện tích sử dụng hiệu quả lên đến 90%, phù hợp cho gia đình trẻ.

Tầng 22-23: Căn Hộ Dual Key với diện tích lớn

Mặt bằng tầng 22-23 dành cho căn hộ lớn 255-257 m2 (4 phòng ngủ), thiết kế tầng đôi thông tầng với cầu thang xoắn ốc riêng. Không gian mở rộng bao gồm phòng làm việc riêng, khu giải trí nội bộ và ban công panorama 360 độ. Phân bổ chỉ 4 căn/sàn, mặt bằng này mang đến sự thoải mái cho gia đình đa thế hệ, kết nối hài hòa với tiện ích tầng dưới qua thang máy riêng.

Tầng 24: Penthouse Và Tophouse – "Dinh Thự Trên Không"

Mặt bằng tầng 24 là đỉnh cao của dự án, với 2 căn tophouse và penthouse duplex diện tích 255-257 m2, kèm sân vườn riêng tư 50-70 m2. Thiết kế độc quyền bao gồm jacuzzi ngoài trời, khu vực xanh với hệ thống tưới tiêu tự động, và thang máy panorama. Mặt bằng mở rộng hướng view trực diện Hồ Bán Nguyệt, công viên Ánh Trăng và Cầu Ánh Sao, tạo cảm giác như khu nghỉ dưỡng thực thụ.

Thiết Kế Căn Hộ Trong Mặt Bằng The Regency – Tối Giản Và Bền Vững

Bên trong mặt bằng căn hộ, dự án The Regency áp dụng thiết kế Bắc Âu kết hợp hiện đại Mỹ, sử dụng vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, đá marble và kính Low-E cách nhiệt. Ban công cong nhẹ tránh tầm nhìn chéo, kết hợp cây leo tường theo tiêu chuẩn xanh, giảm tiêu thụ điện 30%. Phòng rác riêng biệt với 2 lớp cửa đảm bảo vệ sinh thẩm mỹ.

So với The Sculptura (diện tích 90-135 m2, penthouse 187-234 m2), mặt bằng The Regency vượt trội về không gian mở và mật độ thấp, phù hợp hơn cho lối sống thượng lưu.

Mặt bằng The Regency không chỉ tối ưu không gian mà còn nâng tầm giá trị sống, với tầm nhìn panorama và tiện ích resort. Với số lượng giới hạn, dự án hứa hẹn tăng giá 8-10%/năm, đặc biệt khi bàn giao 2027. Lý tưởng cho đầu tư cho thuê từ chuyên gia quốc tế tại SECC gần đó.

