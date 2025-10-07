Nhân Nghĩa chủ động ứng phó với hoàn lưu bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 và nguy cơ mưa lớn kéo dài gây sạt lở, lũ quét, lũ ống, xã Nhân Nghĩa đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Nhân Nghĩa hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngay từ đầu mùa mưa lũ, UBND xã Nhân Nghĩa đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng phương án ứng phó theo từng tình huống, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá lăn và ngập lụt. Xã cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp có phương tiện cơ giới như ô tô, máy xúc để huy động kịp thời khi xảy ra thiên tai.

Đồng chí Bùi Như Khóa – Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: Ảnh hưởng cơn bão số 10, trên địa bàn xảy ra thiệt hại khá nặng khi nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, ngập úng tại nhiều điểm. Theo đó, xã đã phải di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính vì vậy, khi nghe thông tin cơn bão số 11 đến, xã đã chủ động các phương án ứng phó với bão.

Trước khi bão số 11 đổ bộ, UBND xã tiếp tục ra Văn bản chỉ đạo số 426/UBND-KT yêu cầu các xóm, khu phố tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và triển khai phương châm “4 tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ – cùng tinh thần “3 sẵn sàng”: phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả.

UBND xã Nhân Nghĩa khảo sát khu vực xuất hiện vết nứt và bị sạt lở tại xóm Đồi.

Các lực lượng công an, quân sự được huy động trực 100%, tổ chức tuần tra, kiểm soát, cắm biển cảnh báo và chốt chặn tại các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, điểm có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Theo thống kê, trên địa bàn xã hiện có 11 ngầm qua suối thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, gây chia cắt giao thông, trong đó có nhiều điểm nguy hiểm như: Ngầm Bui, ngầm Chóng Vong, ngầm Đổn, ngầm Ấm to, ngầm Ấm con, ngầm Cỏ, ngầm Đồi Cả, ngầm Vó Cỏ, ngầm Bây, ngầm xóm Sỳ và ngầm xóm Riệc.

Trước tình hình đó, xã đã bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn và cấm người dân không đi qua các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo vận động nhân dân thu hoạch lúa sớm để giảm thiểu thiệt hại; tính đến ngày 5/10, đã có hơn 320/634 ha lúa được thu hoạch, đảm bảo an toàn trước khi mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn và kéo dài tiếp tục gây sạt lở nhiều điểm tại xã Nhân Nghĩa.

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 6 điểm có nguy cơ cao sạt lở, đá lăn tại các xóm Đồi, Tre, Đổn, Chum và Đồi Cả. Đặc biệt, tại xóm Tre, một dãy núi đá đã xuất hiện vết nứt lớn và mạch đùn nước, tiềm ẩn nguy cơ đá lăn gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 11, UBND xã đã xây dựng kịch bản sơ tán 60 hộ dân với 277 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cụ thể, các hộ ở xóm Tre, Đồi, Đổn, Chum và Đồi Cả được di dời đến nhà văn hóa, trường mầm non và nhà dân an toàn lân cận. Riêng hai xóm Đồi và Đồi Cả, nơi xuất hiện vết nứt lan rộng, xã đã triển khai sơ tán ngay trong ngày 6/10 để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Như Khóa: Do mưa nhiều, vết nứt tại xóm Đồi và Đổi Cả có dấu hiệu mở rộng và kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao và khối lượng sạt lở rất lớn, đe dọa trực tiếp đến các hộ sống phía dưới. Xã đã tính toán đến phương án bố trí đất để các hộ này tái định cư nếu sảy ra sạt lở. Vì vậy, UBND xã Nhân Nghĩa mong tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư và chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở cao, nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt, xã Nhân Nghĩa đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân và ổn định đời sống sau thiên tai.

Đinh Hòa