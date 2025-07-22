Nhanh chóng phá 2 vụ án nghiêm trọng tại Tam Đảo

{title}
Trong vòng chưa đầy một tuần, Công an xã Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tiếp điều tra, làm rõ hai vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, bắt giữ nhanh các đối tượng gây án. Thành tích xuất sắc này đã được UBND xã Tam Đảo ghi nhận, khen thưởng đột xuất chiều 22/7.
Trước đó, tối 16/7, Công an xã Tam Đảo tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Nguyễn Tường V. (SN 2006, trú tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) về việc hai người bạn của chị là Mai Kim K. (SN 2007) và Hoàng Bích N. (SN 2006), trong quá trình di chuyển xuống núi Tam Đảo lúc nửa đêm, đã bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng hung khí uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại tình dục. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân để đe dọa, tống tiền gia đình.
Công an huyện Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được khen thưởng đột xuất vì nhanh chóng phá thành công hai vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tam Đảo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã phối hợp khẩn trương với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm. Chỉ trong 4 ngày, đến ngày 20/7, lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng gây án gồm: Nguyễn Văn Sơn, Hạc Văn Phúc (đều SN 2001) và Đỗ Minh Huy (SN 2007), cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trong khi vụ án trên đang được điều tra mở rộng, thì ngày 18/7, một vụ án mạng đau lòng khác lại xảy ra tại thôn Quang Minh, xã Tam Đảo. Do mâu thuẫn gia đình, anh Trương Vĩnh C. (SN 2006) đã bị chính cha ruột là Trương Văn Hai (SN 1982) đâm tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng và bàn giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh xử lý theo quy định.
Chiều 22/7, UBND xã Tam Đảo đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo – đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và hiệu quả điều tra của lực lượng công an trong việc kịp thời phá án, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
“Những vụ án nghiêm trọng xảy ra liên tiếp đã đặt ra thách thức lớn, song lực lượng công an đã xử lý rất bài bản, quyết liệt và chuyên nghiệp. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, chúng tôi ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị,” ông Tú nhấn mạnh.
Dịp này, đại diện lãnh đạo xã đã trao thưởng đột xuất cho hai tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để lực lượng công an tiếp tục phát huy phẩm chất “Vì nhân dân phục vụ”, giữ vững bình yên cho nhân dân vùng du lịch Tam Đảo.
Lê Minh
