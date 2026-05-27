Nhiều kỷ lục nhiệt độ tháng 5 bị phá vỡ

Đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 22 đến 27/5 khiến nhiều địa phương miền Bắc ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất lịch sử.

Từ ngày 22 đến 27/5, miền Bắc và Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Đỉnh điểm từ ngày 24/5, Hà Nội cũng như đồng bằng Bắc Bộ, trung du và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nóng 38-40 độ, nhiều nơi vượt 40 độ C - mức nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hàng loạt trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất lịch sử. Tại Quảng Ninh, trạm Uông Bí lên 38 độ C ngày 25/5, vượt mức cao nhất lịch sử tháng 5 là 37,5 độ ngày 16/5/2013. Trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) nóng 39,7 độ, cao hơn kỷ lục cũ 39 độ C xác lập ngày 19/5/2019. Trạm Bắc Giang lên 39,4 độ, vượt mức 39,1 độ C ngày 21/5/2020.

Trạm Bắc Ninh đạt 40,5 độ C và trạm Hải Dương đạt 39,6 độ C, cùng san bằng các giá trị cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5.

Nắng nóng ở Hà Nội 25/5. Ảnh: Tùng Đinh

Hà Nội là tâm điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất nhiều ngày dao động 39-40 độ C. Tại trạm Láng trung tâm Thủ đô, nhiệt độ ngày 26/5 lên 41,1 độ C, chỉ thấp hơn kỷ lục 41,3 độ C năm 2019. Mức nhiệt này cũng tiệm cận kỷ lục nhiệt độ cao nhất năm của trạm Láng vào ngày 4/6/2017 là 41,8 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Nội đô có mật độ bêtông hóa cao, nhiều đường nhựa, nhà cao tầng, phương tiện giao thông và nguồn nhiệt thải từ hoạt động sinh hoạt, dịch vụ. Những yếu tố này khiến nhiệt lượng tích tụ mạnh vào ban ngày và giải phóng chậm về đêm.

Dự báo chiều 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày chỉ đạt 40-45%. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ C, cục bộ trên 40 độ C.

Từ ngày 28/5, khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống làm vùng thấp nóng phía tây suy yếu. Miền Bắc thu hẹp phạm vi nắng nóng, tập trung tại trung du và đồng bằng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Miền Trung, đặc biệt từ Thanh Hóa đến TP Huế, tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở miền Bắc, trong khi miền Trung giảm dần cường độ.

Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng sức khỏe đối với những người làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Theo vnexpress.net