Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập:

Nhiều thế mạnh để bứt phá phát triển kinh tế

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới sở hữu nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế, hứa hẹn sẽ vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động, kết nối chặt chẽ với vùng Thủ đô Hà Nội.

Mũi nhọn tăng trưởng công nghiệp

Nhiều năm qua, khu vực Vĩnh Phúc (cũ) đã xác lập vị thế là “thủ phủ công nghiệp” khi thu hút đầu tư thành công các tập đoàn lớn như Toyota, Honda... cùng hàng trăm doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Năng lực sản xuất công nghiệp của khu vực này không chỉ tạo ra nguồn thu ngân sách dồi dào mà còn đưa hàng chục nghìn lao động vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sau sáp nhập tỉnh, khu vực hồ Hòa Bình có thêm nhiều điều kiện phát triểndu lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sau sáp nhập tỉnh, lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng chung của tỉnh Phú Thọ mới. Bổ sung cho công nghiệp lắp ráp của Vĩnh Phúc là thế mạnh năng lượng của khu vực Hòa Bình với Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Trong khi đó, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực hóa chất, dệt may, sản xuất vật liệu mới.

Như vậy, bức tranh công nghiệp được mở rộng thành tam giác công nghiệp đa ngành: lắp ráp - năng lượng - chế biến, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất công nghiệp khép kín, giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu và gia tăng giá trị nội địa. Theo đánh giá của các nhà kinh tế, sự hợp nhất của 3 tỉnh cũ đã đưa Phú Thọ mới trở thành một trong năm trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc. Đây chính là nền tảng để tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế giai đoạn tới.

Thống kê 7 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ mới tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 15,32% (riêng công nghiệp tăng 16,2%). Đáng ghi nhận, khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần đắc lực đưa mức tăng trưởng chung của tỉnh đạt cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước, cao hơn so với mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP.

Vành đai di sản - sinh thái - nghỉ dưỡng

Có thể khẳng định, rất ít địa phương ở miền Bắc sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng như tỉnh Phú Thọ mới. Về du lịch văn hóa - tâm linh có Đền Hùng, hát Xoan, chùa Thầy, di tích vùng Mường cổ, Tây Thiên... Về du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng có Tam Đảo, hồ Đại Lải, hồ Hòa Bình, suối khoáng Kim Bôi... Còn du lịch cộng đồng có những bản Mường, bản Thái ở Mai Châu, những homestay đặc sắc ở Phù Ninh, Thanh Thủy...

Sự kết hợp này mở ra một vành đai di sản - sinh thái - nghỉ dưỡng đủ tầm cạnh tranh với các điểm du lịch nổi tiếng như Ninh Bình, Quảng Ninh. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, sắp tới là cao tốc “xuyên tâm” nối liền các trung tâm 3 tỉnh cũ sẽ giúp du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt từ Hà Nội lên Phú Thọ chỉ mất 1 đến 2 giờ để đến các điểm du lịch đầy tiềm năng của tỉnh. Ghi nhận sau 2 tháng hợp nhất tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa - du lịch đã được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách.

Ông Vũ Duy Bổng - Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty du lịch tại khu vực Hòa Bình cho rằng: "Sự liên kết du lịch trong tỉnh giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng tour kết nối. Sáng thăm quan Đền Hùng, chiều tắm khoáng nóng Thanh Thủy, hôm sau nghỉ dưỡng tại Tam Đảo hay hồ Hoà Bình, hoặc du khách có thể lựa chọn khám phá các vùng đất giàu bản sắc dân tộc thiểu số như Mai Châu... Đây là lợi thế cạnh tranh mà ít địa phương nào có được”.

Nhiều lợi thế để bứt phá trong tương lai

Thêm một lợi thế nổi bật để tỉnh Phú Thọ mới có thể bứt phá về kinh tế trong tương lai không xa, đó là tiềm năng phát triển thương mại - logistics. Với vị trí tiếp giáp Hà Nội và nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch, tỉnh hội tụ các điều kiện trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa cho cả khu vực Tây Bắc. Tỉnh có lợi thế gần sân bay Nội Bài - cửa ngõ giao thương quốc tế và hệ thống cảng sông Lô, sông Đà, có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đi qua, đồng thời có tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình mở ra cánh cửa kết nối với vùng Tây Bắc. Sự cộng hưởng này cho phép hình thành các khu logistics tập trung, gắn liền với các khu công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp. Đây là yếu tố then chốt để giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới có 3 phường là trung tâm phát triển của 3 tỉnh cũ: Việt Trì - Hòa Bình - Vĩnh Yên. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần tạo nên mạng lưới đô thị hiện đại. Điều này mở ra không gian phát triển bất động sản đa dạng với đô thị công nghiệp, đô thị du lịch, đô thị hành chính - dịch vụ. Thị trường nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng dự kiến tới đây đều có cơ hội bùng nổ, kéo theo sự sôi động của hệ thống ngân hàng, tài chính.

Bên cạnh đó, lợi thế dân số trên 4 triệu người với lực lượng lao động trẻ dồi dào là động lực quan trọng. Các trường đại học, cao đẳng tại khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình được định hướng trở thành trung tâm đào tạo nghề, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp và dịch vụ. Thêm vào đó là sự đa dạng về văn hóa của các vùng đất, tạo nên một “bản sắc kinh tế” riêng, hứa hẹn sẽ củng cố nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa - một lĩnh vực tiềm năng trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, những thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ mới đang hiện hữu qua những thành quả kinh tế đầy thuyết phục, nổi bật hàng đầu là sức hút của môi trường đầu tư. 7 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư FDI toàn tỉnh đạt 651,7 triệu USD; toàn tỉnh đã khởi công nhiều dự án lớn; có trên 2.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 25,5 nghìn tỷ đồng; trên 960 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất... Đó là những tín hiệu đầy thuyết phục, cho thấy tỉnh Phú Thọ mới sở hữu nhiều lợi thế quan trọng để vươn lên trở thành một cực tăng trưởng bền vững của miền Bắc. Đặt trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045, tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị trí chiến lược của vùng Trung du, miền núi phía Bắc trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hồng Trung