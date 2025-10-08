Nhiều tuyến đường dân sinh cần được khẩn trương sửa chữa sau bão

Sau bão số 10, do ảnh hưởng của mưa, lũ... nhiều tuyến đường dân sinh ở các địa phương bị hư hỏng nặng, cần được khẩn trương sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và việc đi lại của Nhân dân.

Tuyến đường liên xã Tân Sơn - Xuân Đài nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, cần được cải tạo và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bê tông tại khu 14, 15 (thuộc xã Bắc Sơn cũ) với chiều dài khoảng 400m, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của khoảng 60 hộ dân xã Hiền Quan.

Nếu không được sửa chữa kịp thời, tuyến đường khu 14, 15 xã Hiền Quan sẽ tiếp tục bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Lãnh đạo UBND xã Hiền Quan thực tế kiểm tra điểm sạt lở và lên phương án khắc phục.

Tại xã Minh Hòa, sạt lở đường dân sinh vùi lấp nhiều diện tích đất ruộng và gây mất ATGT cho người và phương tiện.

Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Minh Hòa hiện đang bị sạt lở cục bộ, gây mất ATGT và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân cần được khẩn trương khắc phục.

Hiện, xã Lâm Thao đang sạt lở hai tuyến đường thuộc xóm Miếu (khu 14 thị trấn Hùng Sơn cũ) và khu Tân Trung (thị trấn Lâm Thao cũ). Các vị trí sạt lở cần được khẩn trương gia cố, sửa chữa.

Mưa bão làm sạt, trôi đường dân sinh ở khu Đá Cổng, xã Vân Bán. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường dân sinh ở các khu Gò Chàm, Bãi Danh, Đền Thượng, Nương Sơn... bị sạt lở khiến cho việc lưu thông, đi lại của Nhân dân gặp khó khăn.

