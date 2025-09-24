Nhịp cầu của tình quân - dân

Sự cố sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng cách đây hơn 1 năm đã khiến tuyến giao thông huyết mạch trên quốc lộ 32C bị chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay trong đêm 9/9, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã khẩn trương hành quân đến địa điểm tập kết, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc để bắc cầu phao Phong Châu, sau hơn 20 ngày triển khai, ngày 30/9 những phương tiện đầu tiên qua cầu phao an toàn, giao thông được khôi phục. Nhịp cầu nối đôi bờ sông Hồng không chỉ kết nối giao thông trên tuyến đường huyết mạch ấy mà còn để lại những hình ảnh đẹp, vun đắp nghĩa tình quân dân.

Cầu phao Phong Châu nối 2 bờ sông Hồng

Những ngày đầu, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 có mặt để chuẩn bị các điều kiện, tập kết máy móc, phương tiện tại 2 đầu cầu, điều kiện còn nhiều khó khăn, đường vào bến rất hẹp, nền đất yếu, nước sông Hồng chảy xiết, tuy nhiên với sự quyết tâm cao, từ cán bộ chỉ huy đến chiến sĩ trẻ đều nỗ lực hết mình, cẩn thận, chỉn chu trong từng phần việc như: Gia cố bến, nhịp nhàng khớp nối các đốt phao, từng cọc ghìm, neo chặt các sợi cáp... để niềm vui vỡ òa khi nhìn những chuyến xe qua cầu an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để cầu phao vận hành an toàn

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 249 chia sẻ: Việc lắp đặt và vận hành cầu phao Phong Châu là nhiệm vụ quan trọng, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong suốt gần một năm qua, dù nắng gắt hay mưa gió, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn miệt mài bám cầu, kiên trì trực gác, sẵn sàng gia cố, neo giữ và xử lý mọi sự cố bất ngờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các chiến sĩ thường xuyên vớt rác, vật cản tránh ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành cầu phao

Cầu phao Phong Châu được mở từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của đông đảo người dân hai bên bờ sông Hồng. Để đảm bảo vận hành an toàn, hàng ngày, từ khi trời còn chưa sáng, các chiến sĩ đã có mặt để kiểm tra toàn bộ hệ thống neo giữ, khóa, hàng rào an toàn, thường xuyên đo mực nước và lưu tốc dòng chảy... từ 21h sẽ cắt cầu để xử lý rác, bảo quản, bảo dưỡng các đốt cầu và tạo điều kiện để các phương tiện đường thủy lưu thông. Trong những ngày nước sông Hồng lên cao hoặc nước lũ chảy xiết, đơn vị sẽ cắt cầu phao và vận hành phà quân sự để đưa người qua sông, đảm bảo lưu thông thông suốt. Để vận hành cầu phao, đơn vị duy trì lực lượng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành các ca trực ở cả 2 đầu cầu bên phía xã Phùng Nguyên và Tam Nông.

Có những thời điểm nước sông chảy xiết, phà quân sự được dùng để đưa người và xe máy, xe đạp qua sông

Chiến sĩ Chu Duy Hiếu cho biết: Chúng em chia theo các ca trực ở 2 bên đầu cầu, trong thời gian trực, tùy theo nhiệm vụ của mình để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua lại, xử lý rác bám vào dây cáp, hoặc xử lý mặt cầu. Là người có mặt thực hiện nhiệm vụ ở đây từ những ngày đầu, em rất vui, phấn khởi khi thấy cầu Phong Châu hoàn thành, rất biết ơn những tình cảm của người dân nơi đây dành cho mình.

Đảm bảo an toàn cho những chuyến phà

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 4 Hương Nộn cũ, xã Tam Nông Bùi Ngọc Sang chia sẻ: Từ khi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 về cùng ăn, cùng ở với bà con Nhân dân khu 4 Hương Nộn để thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất có thể, bắc điện, nước, thống nhất sử dụng nhà văn hóa khu làm nơi nghỉ ngơi cho các chiến sĩ. Bên cạnh đó, các đoàn thể trong khu, nhất là Chi hội phụ nữ thường xuyên quan tâm mua các nhu yếu phẩm bổ sung cho chiến sĩ, người dân góp rau, góp bí, nải chuối, gói bánh... coi các chiến sĩ như con em ruột thịt trong gia đình.

Hỗ trợ người dân lên, xuống bến

Chỉ còn vài ngày nữa, cầu Phong Châu mới sẽ được khánh thành trong sự háo hức, mong chờ của người dân, cầu phao Phong Châu sẽ hoàn thành “sứ mệnh” của mình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 sẽ trở lại đơn vị thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo, nhưng những ngày tháng vận hành cầu phao sẽ để lại những kỷ niệm không thể nào quên trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt với những chiến sĩ trẻ như chiến sĩ Hiếu đã gắn bó quá nửa thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự với cầu phao Phong Châu. Theo kế hoạch, ngày 26/9, xã Tam Nông tổ chức gặp mặt, tri ân, chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249- Binh Chủng Công binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lắp đặt, vận hành cầu phao, giúp đỡ Nhân dân trong thời gian qua. Trong một năm qua, cầu phao Phong Châu không chỉ là giải pháp giao thông hiệu quả, thông suốt, đảm bảo ổn định sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất cho người dân 2 bên bờ sông Hồng và các vùng lân cận mà còn là nhịp cầu nối tình cảm quân dân bền chặt, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ.

Phương Thanh