Nhịp cầu quân dân

Chỉ còn vài giờ nữa, khi Cầu Phong Châu mới chính thức được cắt băng khánh thành cũng là lúc cầu phao hoàn thành sứ mệnh của mình. Hơn một năm ròng rã, bất chấp nắng hè đổ lửa hay mưa lạnh ngày đông, cây cầu nâng đỡ từng chuyến xe, từng bước chân người dân qua lại. Không chỉ kết nối lại đôi bờ chia cắt, cầu phao Phong Châu bắc qua sông Hồng còn như biểu tượng của tình quân dân.
Cầu phao bắc qua sông Hồng (cầu phao Phong Châu) được Lữ đoàn công binh 249 lắp đặt, vận hành nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của Nhân dân sau sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9/9/2024
Nhìn từ trên cao, cầu phao mong manh nhưng kiên cường trước dòng chảy khó lường của sông Hồng
Hơn 1 năm qua, nhờ cầu phao và phà quân sự, đã có gần 5 triệu lượt người và phương tiện qua sông an toàn
Cầu phao giúp tuyến Quốc lộ 32C được thông suốt
Một chiếc xe cứu thương được ưu tiên đi ngược làn qua cầu phao, giúp một bệnh nhân có thêm cơ hội sống còn
Sau cả năm trời phục vụ, sắt thép cũng đã có dấu hiệu thời gian
Những chuyến xe cuối ngày đầy lưu luyến qua cầu phao
Nhiều người dân tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp về cầu phao trong lượt qua cầu cuối ngày. Bởi từ sáng mai, sau Lễ khánh thành, cầu Phong Châu sẽ chính thức được thông xe
Song song với vận hành cầu phao và phà quân sự, Lữ đoàn công binh 249 đã thi công tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ 32C về hai đầu bến
Chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249 hoàn thiện những bước cuối cùng trên bờ kè chống sạt lở
Niềm vui mừng ngày khánh thành cầu Phong Châu được đông đảo người dân tổ chức
Cầu phao rồi sẽ được tháo dỡ, nhưng tình cảm sâu nặng, bền chặt giữa bộ đội và Nhân dân vẫn vẹn nguyên, là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tình “quân với dân như cá với nước”
