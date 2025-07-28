Những “bông hoa” làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gương mẫu trong học và làm theo Bác Hồ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân quý mến và truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên noi theo. Đặc biệt phải kể đến sự đóng góp tích cực của những bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư đã góp phần “truyền lửa” đưa các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh phát triển thực chất, hiệu quả.

Luôn tận tụy với nhân dân

Bà Bùi Thị Vận - Trưởng khu dân cư 13, xã Phùng Nguyên nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2024.

Kể cho tôi nghe về những việc làm trong suốt quá trình đảm nhận nhiệm vụ tại khu dân cư 26 năm qua, đồng chí Bùi Thị Vận, sinh năm 1953, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư 13, xã Sơn Vy cũ, nay thuộc xã Phùng Nguyên cho biết: Công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân như lời Bác Hồ đã căn dặn “lấy dân làm gốc”...

Khu 13 có 186 hộ, với gần 600 nhân khẩu. Trên cương vị Trưởng khu dân cư nhiều năm, đồng chí Vận đã cùng Chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tích cực vận động nhân dân đóng góp và xã hội hóa trên 350 triệu đồng và trên 200 ngày công lao động để chỉnh trang và xây dựng thiết chế nhà văn hóa, khu vui chơi cho trẻ em, xây dựng cổng chào và làm mới trên 700m đường bê tông trong khu dân cư; trồng 300m đường hoa, cây xanh; lắp đặt hệ thống 40 bóng đèn điện chiếu sáng...

Đồng thời tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo của khu đến nay còn 0,5%; hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 99%, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Khu đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023.

Phát huy tinh thần của người đảng viên hết lòng tận tụy với nhân dân, 26 năm giữ cương vị Trưởng khu dân cư, đồng chí Vận luôn hăng hái lao động sản xuất, gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, giáo dục con cháu thảo hiền, hiếu học. Với sự nỗ lực vì công việc chung, đồng chí Vận đã được các cấp, ngành khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vì tinh thần học Bác, luôn tận tụy với nhân dân.

Người “nói đi đôi với làm”

Đồng chí Nguyễn Văn Niên, sinh năm 1952 - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư số 9, xã Phú Hộ nay là phường Phong Châu, luôn thực hiện phương châm “Nói đi đôi với làm”, được quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Đặc biệt trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, những năm gần đây, diện mạo khu 9 ngày càng thay đổi đáng kể. Nhà ở dân cư khang trang, đường làng, ngõ xóm và giao thông liên khu, liên xóm được cứng hoá.

Đồng chí Nguyễn Văn Niên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư số 9, phường Phong Châu giới thiệu nhà văn hóa khu mới được sữa chữa, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong khu.

Dẫn chúng tôi thăm nhà văn hoá khu mới được sửa chữa, nâng cấp, đồng chí Niên chia sẻ: Đúc rút những kinh nghiệm có được, tôi nhận thấy muốn huy động sức dân để xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu thành công thì phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền. Mặt khác, Chi bộ cần phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên....

Nhằm tạo nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng, đồng chí đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các đảng viên phải là nòng cốt đi đầu trong những việc khó như giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, vận động nguồn xã hội hóa...

Nhờ đó, hạ tầng giao thông trong khu dài 2km được nâng cấp từ 2,5m lên 4m với tổng mức đầu tư huy động trong dân 2,8 tỷ đồng; 100% các tuyến đường có đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 250 triệu đồng; công tác vệ sinh luôn được các hội đoàn thể triển khai thực hiện thường xuyên, tạo môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; nhà văn hóa có diện tích 650m2 được sửa chữa và nâng cấp với các hạng mục thiết chế văn hóa đầy đủ công năng như sân khấu ngoài trời, các thiết bị thể dục, sân thể thao rộng 500m2 với 2 mái vòm, hệ thống chiếu sáng đầy đủ có tổng kinh phí 700 triệu đồng;bình quân thu nhập đầu người của khu đạt 60 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%...

Khu được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2024; Chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội 100% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bí thư Vận luôn được nhân dân tin yêu, nghe lời bởi tinh thần “nói đi đôi với làm” của cá nhân trong công việc hằng ngày.

Luôn vì lợi ích chung

Đồng chí Nguyễn Thị Quý - Bí thư chi bộ khu Hòa Phong, phường Việt Trì giới thiệu các dụng cụ tập thể dục tại sân chơi thể thao của khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1973 - Bí thư chi bộ khu Hòa Phong, phường Minh Nông cũ nay thuộc phường Việt Trì là người luôn gương mẫu trách nhiệm, gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ bà con nhân dân trong khu, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đảng viên trong Chi bộ tin tưởng, quý mến.

Khu Hòa Phong có trên 500 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu. Nhằm góp phần lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hằng tháng, đồng chí luôn duy trì tốt các buổi họp cấp ủy định kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bí thư, các đảng viên trong Chi bộ xây dựng tập thể Chi bộ, khu dân cư thành một khối đoàn kết, làm tốt công tác xã hội hóa trong nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, hiến đất để mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu dân cư; xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, sửa chữa sân vui chơi thể thao, lắp đặt hệ thống dụng cụ tập thể dục với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng.

Nhờ đó, năm 2024, chi bộ khu Hòa Phong được Ban thường vụ tỉnh ủy khen tặng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền”; bản thân đồng chí Quý được nhận nhiều phần thưởng cao quý, là tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Thực tế cho thấy ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào có được những cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe ý kiến Nhân dân thì ở đó việc triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều mang lại kết quả tích cực.

Năm 2025, đồng chí Quý được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2024, xứng đáng là những tấm gương sáng, góp phần làm lan tỏa trong phong trào học tập và làm theo Bác trong công tác, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo với tinh thần “luôn vì lợi ích chung” trong lãnh chỉ đạo các hoạt động ở khu dân cư.

Linh Nguyễn