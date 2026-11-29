“Những cánh chim không mỏi” từ đại ngàn Trường Sơn

Có những cuốn sách được làm nên bởi kỹ thuật, có những cuốn chinh phục người đọc bằng tài hoa ngôn từ, nhưng cũng có những cuốn sách mang sức nặng của ký ức và nghĩa tình. “Những cánh chim không mỏi”, cuốn kỷ yếu về Câu lạc bộ (CLB) Nghệ thuật nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ (Phú Thọ), thuộc về mạch nguồn thứ ba ấy. Không cầu kỳ trong cấu tứ, không dụng công phô diễn ngôn từ, cuốn sách lay động người đọc bằng những câu chuyện có thật, những số phận có thật của những người phụ nữ từng đi qua chiến tranh và vẫn vẹn nguyên tình yêu nghệ thuật sau bao năm tháng.

Trước hết, nhan đề “Những cánh chim không mỏi” đã gợi mở khá trọn vẹn tinh thần và thông điệp của cuốn sách. Đó vừa là hình ảnh những nữ chiến sĩ từng vượt núi, băng rừng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, vừa là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan và khát vọng cống hiến không vơi cạn theo năm tháng. Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe; bệnh tật, di chứng chiến tranh có thể để lại những nỗi đau dai dẳng, nhưng không thể làm tắt ngọn lửa đam mê trong tâm hồn họ.

Cuốn sách “Những cánh chim không mỏi”.

Lời mở đầu ví những người phụ nữ ấy như những “nhánh lan rừng Trường Sơn” năm xưa, nay vẫn “vẹn nguyên sắc hương lung linh tỏa sáng giữa đời thường”. Hình ảnh ấy không chỉ gợi vẻ đẹp của một thế hệ nữ chiến sĩ mà còn khắc họa phẩm chất kiên cường, thủy chung với lý tưởng và tình yêu nghệ thuật.

Đặc biệt, hình tượng cánh chim còn được kết nối với tiết mục “Cánh chim và mặt trời”, gắn với tên tuổi nghệ sĩ Trần Lê Ngân. Bởi thế, nhan đề không chỉ là cách gọi giàu chất thơ mà còn hàm chứa một tầng ý nghĩa sâu xa: Những con người đã từng cống hiến tuổi xuân cho đất nước vẫn tiếp tục bay cao bằng lời ca, điệu múa và những giá trị tinh thần mà họ bền bỉ vun đắp.

Điều đáng trân quý là “Những cánh chim không mỏi” không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Nếu ký ức Trường Sơn thường được nhắc đến với bom đạn, những cung đường máu lửa và sự hy sinh, thì cuốn sách còn dành dung lượng đáng kể để khắc họa cuộc sống của các nữ chiến sĩ sau ngày đất nước thống nhất.

Trở về đời thường, họ đã không còn trẻ, nhan sắc phai tàn, sức khỏe suy giảm bởi sốt rét rừng, di chứng chiến tranh và những nhọc nhằn mưu sinh. Những trang viết không né tránh sự khắc nghiệt ấy, nhưng cũng không sa vào bi lụy. Bởi vượt lên tất cả vẫn là bản lĩnh của những người từng đối mặt với bom đạn, gian khổ. Như tinh thần mà cuốn sách gửi gắm, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ “không cho phép họ gục ngã”.

Từ chiến trường trở về, họ tiếp tục tìm thấy nhau trong một không gian khác - sân khấu nghệ thuật. Nếu năm xưa, tiếng hát là nguồn động viên tinh thần giữa những ngày bom rơi, đạn nổ, thì hôm nay, lời ca, điệu múa lại trở thành điểm tựa để họ vượt qua tuổi tác, bệnh tật và những thử thách của cuộc sống.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi” được nhắc lại trong lời mở đầu như một sự khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật đối với đời sống xã hội.

Tinh thần “Tiếng hát át tiếng bom” năm nào cũng được nối dài qua lời động viên giản dị của bà Mai Thị Thọ, Chủ nhiệm CLB: Phải hát để át bệnh tật, để vượt qua mọi khó khăn. Từ tiếng bom của chiến trường đến những cơn đau của tuổi già, hoàn cảnh đã đổi thay nhưng tiếng hát vẫn là cách họ khẳng định nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Sức hấp dẫn của cuốn kỷ yếu còn nằm ở những câu chuyện dung dị, giàu sức gợi, giúp người đọc hình dung rõ hơn chân dung một thế hệ văn công - chiến sĩ.

Bà Mai Thị Thọ nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ ở vùng sơ tán, khi tham gia đắp đê chống lụt, các thành viên đội văn nghệ vẫn tranh thủ “biểu diễn ngay trên mặt đê đang đắp dở dang”. Không có sân khấu, ánh đèn hay những điều kiện biểu diễn tối thiểu, nhưng tiếng hát vẫn cất lên giữa bộn bề công việc. Chi tiết nhỏ ấy cho thấy nghệ thuật đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của những con người luôn hướng về phía trước.

Câu chuyện về nghệ sĩ Lâm Thị Chí tại cầu Hàm Rồng cũng để lại nhiều xúc động. Nhịp sống khẩn trương, hiểm nguy của những ngày chiến tranh được cô đọng trong một câu kể: “Ngày rút vào hang - Tối ra ngoài biểu diễn”. Trong khi bộ đội công binh đêm lắp đặt cầu phao cho xe qua sông, ban ngày lại tháo dỡ để tránh máy bay địch phát hiện, tiếng kèn clarinet của chị vẫn vang lên giữa không gian chiến trường khốc liệt. Nhiều năm đã trôi qua, người lính và Nhân dân hai bên bờ sông Mã vẫn nhớ tiếng kèn ấy. Một nhạc cụ nhỏ bé, một người nghệ sĩ giữa chiến trường rộng lớn, nhưng âm thanh đã vượt khỏi khoảnh khắc biểu diễn để trở thành ký ức của cả một vùng đất. Đó cũng là sức mạnh đặc biệt của nghệ thuật: Có thể lưu giữ những điều mà thời gian tưởng chừng đã cuốn đi.

Một chân dung khác được khắc họa bằng sự trân trọng là Lê Thị Hải Lý - cô gái xứ Thanh học giỏi, đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học, song vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhờ cha mẹ giữ lại giấy báo với lời hẹn khi hoàn thành nhiệm vụ quân đội sẽ trở về tiếp tục học tập. Nhưng cuộc chiến đã đưa chị đến một ngã rẽ khác. Từ cô học trò năm nào, chị trở thành “Nữ y tá có bàn tay vàng” tại bệnh viện quân y Đoàn 559, rồi tiếp tục mang tâm hồn nghệ sĩ đến với CLB, trở thành người ngâm thơ được đồng đội yêu mến.

Hành trình ấy không chỉ kể về sự lựa chọn của một cá nhân mà còn gợi lên vẻ đẹp chung của lớp phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh: Sẵn sàng gác lại những ước mơ riêng để nhận về mình phần việc khó khăn, gian khổ của đất nước.

Từ trái qua phải: Các đồng chí Vi Văn Định, Trần Lê Ngân, Mai Thị Thọ, Phạm Kim Ngân - tác giả và nhân vật trong cuốn sách.

Không dừng ở việc lưu giữ ký ức, “Những cánh chim không mỏi” còn cho thấy sức sống và khả năng tiếp nối của một tập thể nghệ thuật. Cách tổ chức nội dung theo ba phần: Từ những cánh chim đầu đàn, đến lớp diễn viên gạo cội và thế hệ diễn viên trẻ tài năng, tâm huyết, đã tạo nên một cấu trúc có ý nghĩa. Đó không phải là sự sắp xếp đơn thuần theo thế hệ, mà còn là cách khắc họa hành trình kế tục, trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thập niên.

Nghệ sĩ Trần Lê Ngân, ở tuổi ngoài 80, có thể tự hào khi CLB đã có lớp diễn viên kế cận để tiếp tục hoạt động vững vàng. Dương Thị Hà, thành viên trẻ nhất, đã có thể tự dàn dựng tiết mục và vinh dự được kết nạp Đảng năm 2026. Những chi tiết ấy cho thấy mong muốn “tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ trẻ” không chỉ dừng lại ở lời gửi gắm trong lời mở đầu mà đã hiện hữu bằng những con người cụ thể, những việc làm cụ thể. Khi lớp người đi trước vẫn nhiệt huyết trao truyền, lớp trẻ chủ động tiếp nhận và phát huy, CLB không chỉ giữ được ký ức mà còn có thêm động lực để phát triển.

Có thể nói, giá trị sâu sắc nhất của “Những cánh chim không mỏi” là đã khắc họa được hình ảnh người phụ nữ Trường Sơn trong một chỉnh thể thống nhất: Vừa kiên cường, quả cảm trong chiến tranh, vừa nhân hậu, giàu tình yêu thương và say mê nghệ thuật trong cuộc sống hòa bình. Người nữ chiến sĩ năm xưa và người nghệ sĩ trên sân khấu hôm nay không phải hai hình ảnh tách biệt, mà là sự tiếp nối của cùng một phẩm chất, một lý tưởng sống. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần cống hiến vẫn hiện diện trong cách họ sống, hát, múa và sẻ chia với đồng đội.

Lời hẹn nơi bến phà Long Đại năm nào: “Nếu còn sống trở về quê hương hãy tìm nhau nhé” đã trở thành một cuộc hội ngộ đầy nghĩa tình. Những người đồng đội từng chia nhau từng ngụm nước, từng củ sắn, từng phút giây sinh tử giữa Trường Sơn nay lại tìm thấy nhau trong mái nhà chung của CLB. Và hơn thế, họ cùng lưu giữ cuộc hội ngộ ấy bằng một cuốn sách để những người đến sau hiểu hơn về một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến như thế nào.

Trong những dòng thơ dành tặng các nữ chiến sĩ, đồng chí Vi Văn Định, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ, đã viết bằng tất cả sự trân trọng:

“Đất nước hòa bình, tình yêu nghệ thuật vẫn còn

Cô văn công năm xưa đam mê, miệt mài cùng đồng đội

Trong Câu lạc bộ Nghệ thuật nữ chiến sĩ Trường Sơn sớm tối

Đem tiếng hát yêu đời,... và điệu múa của quê hương”.

Những câu thơ chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc với những con người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và tình đồng đội. Khép lại cuốn sách, điều đọng lại không chỉ là niềm tự hào về một thế hệ nữ chiến sĩ Trường Sơn, mà còn là sự xúc động trước sức sống mãnh liệt của những tâm hồn không chịu khuất phục trước thời gian. Họ đã từng đi qua đại ngàn bằng tuổi trẻ, lòng quả cảm; hôm nay vẫn tiếp tục hành trình ấy bằng lời ca, tiếng hát và tình yêu cuộc sống. Những cánh chim năm xưa chưa bao giờ ngừng bay, bởi trong trái tim họ, Trường Sơn không chỉ là miền ký ức mà còn là nơi khởi nguồn của một tình yêu và khát vọng không tuổi.

Hà Phương