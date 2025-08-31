Những ngôi nhà không chỉ xây bằng gạch

101 hộ nghèo các xã Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị đã được đón niềm vui trong ngôi nhà mới vững chãi, mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ dựng xây tổ ấm cho người nghèo, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lực lượng công an giúp đỡ ngày công dỡ nhà, dọn mặt bằng để xây nhà mới cho anh Bùi Văn Thắng ở xóm Hơm.

Những ngày trời nổi giông bão vừa qua, anh Bùi Văn Thắng ở xóm Hơm, xã Lạc Lương không còn phải co ro, lo sợ trong căn nhà sàn xập xệ chỉ vỏn vẹn 24m2. Giờ đây, căn nhà cũ lợp tấm proximang với những vì kèo ọp ẹp mong manh trước bão đã được thay bằng ngôi nhà xây mới đảm bảo “3 cứng”.

Bí thư Chi bộ xóm Trương Văn Khuyên và người thân anh Thắng có lẽ là những người cảm nhận rõ nhất sự quan tâm, sát sao, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Ông Khuyên chia sẻ: Bố anh Thắng là nạn nhân chất độc da cam. Mấy năm nay, anh có những biểu hiện bất thường về nhận thức, hành vi. Họ hàng, làng xóm, lực lượng công an đến giúp dỡ nhà cũ, san nền để xây nhà mới còn bị anh đuổi đánh, vì tưởng đến phá nhà. Vợ anh cũng bỏ đi, để lại đứa con trai, phải cậy nhờ người thân giúp đỡ. Hoàn cảnh đặc biệt éo le nên ngoài hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo, Công an địa phương hỗ trợ thêm 30 triệu đồng và ngày công. Xóm phát động phong trào “ai có gì giúp nấy”. Người thì góp tiền, người góp công, vật liệu và ngôi nhà xây trị giá trên 100 triệu đồng đã nhanh chóng hoàn thành. Xóm Hơm có 10 hộ nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm, đồng bào yên tâm khi mưa bão về.

Hộ nghèo xã Lạc Lương đã có nhà mới để ở, không còn lo dột khi mưa bão.

Gia đình a Thắng cùng 10 hộ nghèo xóm Hơm nằm trong 101 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại các xã Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị được dựng lại mái ấm từ Phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1. Trong một hành trình không dài nhưng đầy trách nhiệm và kiên quyết - “450 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo”, toàn bộ những nơi ở tạm từng được gọi là nhà đã được xoá hoàn toàn.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau” - cụm từ không còn là khẩu hiệu hô hào, mà đã được các địa phương hiện thực hoá bằng những ngôi nhà “3 cứng” vững chãi trước mưa bão (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Mỗi ngôi nhà hoàn thành diện tích trung bình từ 50-70m2, trị giá từ 130-250 triệu đồng; nhà nhỏ nhất diện tích gần 40m2 dành cho hộ đơn thân; có nhà 100-110m2, trị giá từ 300 đến hơn 400 triệu đồng. Dù to hay nhỏ, các ngôi nhà đều có một điểm chung là giúp người nghèo an cư và vững tin vào sự quan tâm, sát cánh của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng.

Ngoài hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, Quỹ vì người nghèo, các đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh... cùng lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 510 ngày công, trị giá trên 153 triệu đồng và trên 30 tấn xi măng, 100 khối cát, 80m2 tấm lợp, 90m2 cửa cùng hàng trăm khối đất, đá san lấp.

Đằng sau kết quả đó là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cộng đồng hiểu rằng xây dựng mái ấm cho hộ nghèo không chỉ là chủ trương, chính sách của Nhà nước mà còn là trách nhiệm, tình người. Điều đó đã giúp giải quyết những thách thức, trở ngại trong hành trình xoá nhà tạm: hộ đặc biệt khó khăn không dám nhận hỗ trợ vì không có tiền đối ứng; chưa có đất hợp pháp để xây nhà; đột xuất nhà có người ốm, đợi được tuổi...

Câu chuyện của một gia đình nghèo ở xã Yên Trị là minh chứng rõ nét. Gia cảnh hộ được hỗ trợ xoá nhà tạm quá khó khăn, không thể xoay xở, đồng chí Bí thư chi bộ xóm đã phải “cắm” sổ đỏ của gia đình mình đi vay tiền, vận động bà con trong xóm mỗi người giúp ít nhất 100 nghìn đồng. Rồi câu chuyện về cán bộ đi vận động bị chó cắn phải tự bỏ tiền đi tiêm phòng bệnh dại nhưng không nản, ngày khánh thành nhà vẫn vui vẻ, tự hào vì đã góp phần mang lại mái ấm cho dân.

Bí thư Đảng uỷ xã Lạc Lương Bùi Thị Bình rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn: Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Khơi dậy sức dân, doanh nghiệp, cộng đồng; chú trọng công tác tuyên truyền, dân vận khéo. Quá trình triển khai minh bạch, giám sát chặt chẽ để củng cố niềm tin.

Nhìn lại hành trình xoá nhà tạm, điều đọng lại không chỉ là hàng trăm ngôi nhà khang trang, mà còn là tình người, niềm tin được nhân lên. Những ngôi nhà được dựng xây từ gian khó đã biến những lo âu thành nụ cười hạnh phúc, biến sự hoang hoải trong cảnh sống tạm bợ thành hy vọng về tương lai tươi sáng. Đó là những ngôi nhà không chỉ xây bằng gạch, mà còn bằng trách nhiệm, nhiệt huyết và tình người ấm áp.

Cẩm Lệ