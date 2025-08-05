Những người bị cắt trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2026

{title}
Luật Việc làm (sửa đổi) quy định nhiều trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên)
Luật Việc làm (sửa đổi) quy định về việc chuyển nơi hưởng, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng và hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Điều 41.
Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu.
Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.
Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và thời gian tạm dừng thì không được bảo lưu.
Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.
Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm (sửa đổi) quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Tuy Luật Việc làm (sửa đổi) cũng quy định 13 trường hợp như luật hiện hành nhưng nội dung từng trường hợp có sự sửa đổi. Cụ thể như sau:
So sánh trường hợp chấm dứt trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Tùng Nguyên)
