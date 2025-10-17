Những thủ lĩnh công đoàn tiêu biểu

Tận tụy với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt huyết tham gia hoạt động công đoàn... là phẩm chất quý báu của những thủ lĩnh công đoàn tiêu biểu tại cơ sở. Đây được xem là nhân tố điển hình làm nòng cốt trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tại doanh nghiệp. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời giúp người lao động yên tâm cống hiến thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nguyễn Long - Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam huy động nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động thiện nguyện

Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

“Doanh nghiệp coi người lao động là vốn quý”... đó là bí quyết thành công của Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam ở phường Hòa Bình - đơn vị có 100% vốn đầu tư Nhật Bản với trên 800 CNLĐ. Tại doanh nghiệp này, công nhân lao động (CNLĐ) được xem là “chìa khóa” để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, vươn tới những thành công. Trong đó, vai trò của của anh Nguyễn Long - Chủ tịch công đoàn cơ sở, người thủ lĩnh gắn kết chủ sử dụng lao động với lực lượng CNLĐ luôn được tín nhiệm, đánh giá cao.

Hơn 10 năm qua, trên cương vị Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, anh Long và Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn đã đề xuất thành công với Ban lãnh đạo công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo lợi ích cho người lao động (NLĐ).

Anh Long cho biết: “BCH Công đoàn xác định thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ then chốt góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi đẩy mạnh việc xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNLĐ ở doanh nghiệp. Tập trung, giám sát việc thực hiện, đảm bảo dân chủ công khai, công bằng trong tiền lương, tiền công, các chế độ chính sách BHYT, BHXH đối với NLĐ. Chú trọng xây dựng các nguồn quỹ, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Với vai trò Phó Giám đốc điều hành Sản xuất, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 – 2025 được lan tỏa rộng rãi trong lực lượng CNLĐ. Theo đó mỗi năm bình quân có từ 150 – 200 sáng kiến kỹ thuật góp phần làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Một số sáng kiến tiêu biểu đã được Ban Giám đốc động viên, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực cho NLĐ nỗ lực, cống hiến nhiều hơn.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn, anh Long vinh dự được biểu dương, khen thưởng, cụ thể như: Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV năm 2023; Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, lao động, sản xuất và học tập” năm 2023; Điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLD toàn quốc lần thứ XI năm 2025...

Tâm huyết với hoạt động công đoàn

Hình ảnh nữ Chủ tịch Công đoàn gần gũi, trách nhiệm và sát sao với quyền lợi đã trở nên quen thuộc với đội ngũ CNLĐ tại Công ty TNHH GGS Việt Nam, Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà. Hơn 11 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn khi doanh nghiệp mới thành lập, chị Vũ Thị Sâm luôn nhận được sự tín nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và kính nể từ phía NLĐ.

Nữ Chủ tịch Công đoàn Vũ Thị Sâm nhiệt huyết với hoạt động công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam từ năm 2014, chị Sâm và các thành viên BCH Công đoàn đã thương lượng và ký kết thành công 6 bản thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp có lợi cho NLĐ.

Theo đó, căn cứ theo Bộ Luật lao động, NLĐ được nghỉ 3 ngày, trong khi đó NLĐ tại Công ty TNHH GGS được nghỉ thêm 1 ngày và vẫn được hưởng lương. Đề nghị doanh nghiệp trả lương tháng thứ 13 ít nhất bằng mức lương vùng tại thời điểm hiện tại. Cam kết không chậm lương, không nợ BHXH...

Cùng với đó, BCH Công đoàn đã tuyên truyền, vận động NLĐ tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Chủ động đối thoại với DN đưa ra những chính sách ưu đãi cho NLĐ khó khăn vay vốn từ quỹ phúc lợi cho nhà máy để NLĐ không tiếp xúc với các tổ chức tín dụng đen.

Để tránh những điều đó, Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với người sử dụng lao động có chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn, xây dựng quỹ phúc lợi để hỗ trợ CNLĐ trong lúc khó khăn cấp bách.

Chị Sâm chia sẻ: “Đối với tôi, khó khăn lớn nhất là làm thế nào để lãnh đạo hiểu mình, hiểu được Công đoàn là cầu nối giữa lao động và chủ sử dụng lao động. Để từ đó thuyết phục họ ký thỏa thuận, thỏa ước và thực hiện đúng nội quy, quy định. Từ đó là cơ sở để CNLĐ yên tâm công tác, cống hiến trí tuệ, tích cực thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh”.

Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam duy trì triển khai các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Một trong những dấu ấn đậm nét của chị Sâm và các thành viên trong BCH Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt nam đó là triển khai thành công Dự án Her Health tại nhà máy. Dự án được tài trợ bởi nhãn hàng IndiTex góp phần chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ trong các nhà máy, khu, cụm công nghiệp.

Thực tế cho thấy tại Công ty TNHH GGS Việt Nam có trên 85% lao động nữ, việc đào tạo, bồi dưỡng 30 NLĐ trở thành những tuyên tuyền viên đã góp phần triển khai dự án, nâng cao kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân; chủ động phòng, ngừa các bệnh sau sinh, các bệnh lây qua đường tình dục. Qua đó nâng cao ý thức chăm sóc sức cho cho bản thân NLĐ, hạn chế việc xin nghỉ, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Với những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp FDI, chị Sâm được Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng là cán bộ công đoàn tiêu biểu nhiều năm liên tiếp. Đồng thời có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Đồng chí Trần Phương Đông, Phó Trưởng Ban công đoàn Khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khẳng định: Những thủ lĩnh công đoàn tại doanh nghiệp là cầu nối gắn kết giữa chủ sử dụng lao động với NLĐ. Mặc dù công tác ở những vị trí, lĩnh vực khác nhau nhưng trên cương vị là Chủ tịch công đoàn cơ sở luôn năng nổ, nhiệt huyết với hoạt động công đoàn.

Thời gian tới, Ban công đoàn khu công nghiệp tỉnh quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, tâm huyết và trách nhiệm; Có năng lực, có kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đức Anh