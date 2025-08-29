Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Những thực phẩm có thể khiến sữa mẹ không còn “lành” với bé

Một số thực phẩm mẹ ăn có thể ảnh hưởng đến sữa, khiến bé khó chịu hoặc dị ứng, vì vậy mẹ cho con bú cần đặc biệt lưu ý.

Chế độ ăn uống trong thời gian cho con bú có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và chất lượng sữa cho con. Đây là giai đoạn cơ thể mẹ cần nhiều năng lượng mỗi ngày cùng các dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin A, C, D, E, B12, selen và kẽm để đảm bảo nguồn sữa dồi dào và giàu dinh dưỡng.

Hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống đều an toàn cho mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên vẫn có một số loại cần hạn chế hoặc tránh vì có thể gây dị ứng, làm thay đổi mùi vị sữa, ảnh hưởng đến tiêu hóa hoặc sự phát triển của bé. Nếu nghi ngờ thực phẩm nào không phù hợp, mẹ nên theo dõi phản ứng của con và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngoài ra, việc ăn đa dạng các loại thực phẩm là rất quan trọng. Không chỉ giúp mẹ có đủ dưỡng chất mà còn khiến bé được tiếp xúc với nhiều hương vị khác nhau qua sữa, từ đó dễ thích nghi hơn khi chuyển sang thức ăn dặm. Một chế độ ăn lành mạnh, phong phú, cân bằng sẽ là nền tảng vững chắc cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Tóm lại, không có chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho tất cả mọi người, nhưng nguyên tắc chung là ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm gây hại và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Đây chính là chìa khóa để đảm bảo quá trình nuôi con bằng sữa mẹ đạt hiệu quả tốt nhất.

Những thực phẩm có thể khiến sữa mẹ không còn “lành” với bé

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)


TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: Thực phẩm Dị ứng Dưỡng chất Giàu dinh dưỡng nuôi con bằng sữa mẹ Chế độ ăn uống cho con bú Sức khỏe Phát triển Chất lượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

7 thực phẩm màu tím dưỡng thận, tăng sinh lực

7 thực phẩm màu tím dưỡng thận, tăng sinh lực
2025-08-30 06:31:00

Ngày càng nhiều người trên thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề về thận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ít vận động, chế độ ăn uống thiếu khoa học và sự thiếu nhận...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long