Những thực phẩm có thể khiến sữa mẹ không còn “lành” với bé

Một số thực phẩm mẹ ăn có thể ảnh hưởng đến sữa, khiến bé khó chịu hoặc dị ứng, vì vậy mẹ cho con bú cần đặc biệt lưu ý.
Chế độ ăn uống trong thời gian cho con bú có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và chất lượng sữa cho con. Đây là giai đoạn cơ thể mẹ cần nhiều năng lượng mỗi ngày cùng các dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin A, C, D, E, B12, selen và kẽm để đảm bảo nguồn sữa dồi dào và giàu dinh dưỡng.
Hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống đều an toàn cho mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên vẫn có một số loại cần hạn chế hoặc tránh vì có thể gây dị ứng, làm thay đổi mùi vị sữa, ảnh hưởng đến tiêu hóa hoặc sự phát triển của bé. Nếu nghi ngờ thực phẩm nào không phù hợp, mẹ nên theo dõi phản ứng của con và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Ngoài ra, việc ăn đa dạng các loại thực phẩm là rất quan trọng. Không chỉ giúp mẹ có đủ dưỡng chất mà còn khiến bé được tiếp xúc với nhiều hương vị khác nhau qua sữa, từ đó dễ thích nghi hơn khi chuyển sang thức ăn dặm. Một chế độ ăn lành mạnh, phong phú, cân bằng sẽ là nền tảng vững chắc cho sức khỏe của cả mẹ và con.
Tóm lại, không có chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho tất cả mọi người, nhưng nguyên tắc chung là ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm gây hại và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Đây chính là chìa khóa để đảm bảo quá trình nuôi con bằng sữa mẹ đạt hiệu quả tốt nhất.
TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)
