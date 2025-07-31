Ninh Bình FC bổ sung thêm một cầu thủ Việt kiều

{title}
Ninh Bình FC được cho là đã hoàn tất việc bổ sung cầu thủ Việt kiều Evan Abran để tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ biên.
Ninh Bình FC là một trong những đội bóng hoạt động rất tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Bản hợp đồng đáng chú ý bậc nhất của Ninh Bình FC trong thời gian gần đây là chiêu mộ thành công cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do.
Evan Abran từng khoác áo U19 Lyon.
Theo nhiều thông tin, Ninh Bình FC mới đây cũng đã hoàn tất việc bổ sung thêm cầu thủ Việt kiều Evan Abran. Đây là sự bổ sung đáng chú ý cho vị trí hậu vệ cánh khi Evan Abran có thể chơi được ở cả hai biên.
Evan Abran từng khoác áo CLB U19 Lyon, sau đó tiếp tục khoác áo U19 Bastia và AS Cagnes. Với nền tảng được đào tạo bài bản tại Pháp, Evan Abran đã thử việc tại Ninh Bình FC trong mùa hè 2025 và gây được ấn tượng với ban lãnh đạo đội bóng.
Một số trang thông tin chuyển nhượng đã cập nhật Evan Abran gia nhập Ninh Bình FC. Đây cũng là cầu thủ Việt kiều thứ hai của tân binh V-League cho mùa giải 2024/2025.
Với sự đầu tư mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải mới, Ninh Bình FC được đánh giá là một hiện tượng thú vị tại V-League 2025/2026. Mới đây nhất, Ninh Bình FC đã vô địch giải giao hữu Thiên Long Cup 2025.
Nguồn vov.vn
