Nỗ lực đưa “viên ngọc xanh” miền sơn cước tỏa sáng

Mai Châu là một thung lũng thanh bình nằm giữa những dãy núi trùng điệp của vùng Tây Bắc, từ lâu đã được mệnh danh là “viên ngọc xanh” nơi miền sơn cước. Vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên hòa quyện với sắc màu văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái đã làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng cho vùng đất này.

Sức hấp dẫn đặc biệt trên bản đồ du lịch

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và 5 xóm thuộc xã Đồng Bảng. Xã Mai Châu hiện có tổng diện tích tự nhiên là 147,741 km2, dân số trên 19.100 người, trong đó dân tộc Thái chiếm đa số. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã vẫn tiếp tục, kiên trì trên hành trình lấy du lịch làm nền tảng, mũi nhọn phát triển của địa phương như Nghị quyết từ các kỳ Đại hội trước đó đã đề ra...

Tại Đại hội Đảng bộ xã Mai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Đảng bộ xã tiếp tục xác định định hướng chiến lược là “Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc là khâu đột phá then chốt. Mục tiêu đến năm 2030, Mai Châu trở thành khu du lịch sinh thái tầm quốc gia, xây dựng nền tảng cho phát triển “kinh tế xanh” bền vững.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu EcoLodge là một trong những điểm nhấn về các dự án đầu tư vào du lịch của xã Mai Châu

Theo đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu, trước khi sáp nhập, các địa phương nay thuộc xã vốn đã được xem là “vùng lõi” thu hút đầu tư phát triển du lịch. Hiện nay, ngoài 2 bản du lịch cộng đồng được công nhận là bản Văn và bản Pom Cọong, xã còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến như bản Nhót, khu nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu EcoLodge hay khách sạn Mai Châu Lodge.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, xã Mai Châu còn hút khách du lịch bằng sự phục vụ nhiệt tình, tận tâm

Trong đó, Mai Châu EcoLodge là khu nghỉ dưỡng sinh thái với 43 phòng nghỉ xây dựng theo phong cách nhà sàn Thái, nằm tựa lưng vào núi, hướng tầm nhìn ra thung lũng Pù Tọc hùng vĩ. Trong khi đó, khách sạn Mai Châu Lodge từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế khi đến với địa phương. Những dự án này đã chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt của Mai Châu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Những Nghị quyết hiện thực hóa mục tiêu “kinh tế xanh”

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Mai Châu xác định rõ: Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc dân tộc. Nguồn lực sẽ được tập trung vào 3 vùng phát triển. Gồm vùng Trung tâm xã (khu vực thị trấn Mai Châu, Nà Phòn, Tòng Đậu trước khi sáp nhập) là hạt nhân du lịch cộng đồng. Khu vực ven quốc lộ 6 phát triển dịch vụ đa dạng nhờ lợi thế giao thông. Khu vực vùng cao (Thành Sơn cũ) tập trung du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp công nghệ cao.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, gần gũi, bản sắc văn hóa đậm nét sẽ giúp du lịch Mai Châu trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương vào năm 2030

Minh chứng rõ nét cho sự phát triển là Dự án Noong Luông Retreat vừa khởi công tháng 5/2025. Với quy mô 118 ha, tổng vốn đầu tư 359 tỷ đồng, dự án do Công ty CP Phát triển nông nghiệp Quốc tế Hòa Bình (Green i-Park) làm chủ đầu tư. Hơn 50% diện tích phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, mỗi năm dự kiến cung cấp 1.350 tấn rau củ sạch, 3 triệu cây giống, 800 tấn dược liệu. Phần còn lại dành cho khu nghỉ dưỡng cao cấp gồm khách sạn 5 sao, biệt thự sinh thái, khu thể thao - giải trí. Đây được kỳ vọng trở thành “cú hích” quan trọng, vừa tạo việc làm, vừa nâng tầm du lịch cho Mai Châu.

Hồ Sam Tạng xóm Hiềng xã Mai Châu đang thu hút các nhà đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng đến với địa phương

Theo đồng chí Hà Đức Di - Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu: Để có nền tảng phát triển hôm nay, từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia. Các nghị quyết của Đảng bộ huyện qua nhiều nhiệm kỳ đều xác định du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới là định hướng xuyên suốt. Đây là quyết tâm chính trị lớn, được cụ thể hóa bằng sự đồng thuận, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Chính vì phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng, chủ trương này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đường vào bản Văn một trong những bản du lịch cộng đồng nổi bật của xã Mai Châu.

Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch ngày càng chặt chẽ, an ninh du lịch được bảo đảm, vệ sinh môi trường được quan tâm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không ngừng nâng cao chất lượng, chú trọng an toàn thực phẩm. Quy hoạch phát triển du lịch được triển khai bài bản, tạo điều kiện thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Từ sau sáp nhập, xã Mai Châu tiếp tục đón hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài nước, trở thành điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, nguồn nhân lực du lịch được đào tạo và bồi dưỡng. Cùng với đó, tập trung phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết các công ty lữ hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch bền vững, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Mai Châu luôn khẳng định là điểm đến “an toàn, thân thiện và hấp dẫn”

Với tầm nhìn rõ ràng, cùng những dự án quy mô, xã Mai Châu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “kinh tế xanh” dựa trên du lịch sinh thái bền vững. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp để Mai Châu khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên của địa phương, lan tỏa bản sắc văn hóa Thái, đồng thời nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Mạnh Hùng