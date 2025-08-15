Nối dài hành trình cứu trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm là tâm điểm của mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm người dân ở nhiều địa phương trên cả nước chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thực hiện “sứ mệnh” cứu trợ, giúp hộ hoàn cảnh khó khăn ổn định sinh kế, phục hồi sản xuất, tổ chức OXFAM tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ.

Tiền mặt được trao trực tiếp cho hộ dân vùng dự án nhằm hỗ trợ bà con ổn định sinh kế trước mắt.

Dấu ấn từ một dự án

Cơn bão số 3 (Yagi) qua đi để lại hậu quả nặng nề. Các xã nằm ở phía Nam của tỉnh, gồm: Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Nhân Nghĩa, Mường Vang (khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) là vùng bị ảnh hưởng nhiều hơn cả.

Thực hiện từ tháng 3 - 7/2025, Dự án “Khắc phục hậu quả bão số 3 – tỉnh Hòa Bình” cũ đã dành trên 6,6 tỷ đồng tổ chức các hoạt động thiết thực: Cấp phát tiền mặt hỗ trợ, mua sắm và cấp phát dầu ăn, chăn ấm mùa đông, thùng chứa nước và bộ dụng cụ vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Dự án tăng cường truyền thông về nước sạch, vệ sinh, khuyến khích thực hành vệ sinh, bảo vệ nguồn nước an toàn và tập huấn kỹ năng về bình đẳng giới cho phụ nữ.

Tập huấn, tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại các xã vùng dự án.

Tại xã Nhân Nghĩa, tuy không có thiệt hại về người nhưng cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các hộ dân trên địa bàn. Theo đó, có 52 hộ, 238 nhân khẩu ở các xóm Tre, Đồi, Đổn phải di dời khẩn cấp do nguy cơ bị sạt lở đất, đá lăn. Đồng chí Bùi Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng tại chỗ được huy động, dựng lán trại, hỗ trợ dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do điều kiện của địa phương, nguồn viện trợ có hạn nên chưa đáp ứng, giải quyết được những khó khăn, thiếu thốn mà bà con cần. Trong bối cảnh đó, nhờ sự quan tâm, có mặt kịp thời của dự án, những gói cứu trợ thiết thực đã giúp bà con trang trải phần nào khó khăn sau khi bão đi qua.

Tiếp nhận tiền và những vật dụng ý nghĩa do tổ chức OXFAM và Hội LHPN tỉnh trao trong đợt cứu trợ, chị Xa Thị Minh, hộ nghèo xã Cao Sơn xúc động bày tỏ: Trong thời điểm bị thiên tai, gia đình tôi là một trong những hộ nhận hỗ trợ từ dự án, thật sự tôi rất cảm ơn. Sự chia sẻ ấm áp đó giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, sử dụng tiền được hỗ trợ để mua gạo, mắm. Dự án cũng cấp cho một số vật dụng thiết yếu khác như chăn ấm, thùng nhựa đựng nước là những thứ chúng tôi cần...

Những đồ dùng thiết thực từ dự án đã kịp thời chia sẻ, động viên người nghèo vùng bị ảnh hưởng mưa bãi vượt qua khó khăn.

Cần lắm những hoạt động cứu trợ, phục hồi mùa thiên tai

Sau 5 tháng triển khai, dự án Khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại 5 xã phía Nam của tỉnh đạt được kết quả đầu ra mong đợi. Trong vùng dự án, 780 hộ được phát tiền mặt hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp với số tiền 1 triệu đồng/hộ; 1.560 hộ được cấp phát dầu ăn và chăn mùa đông; 1.200 hộ được cấp phát thùng chứa nước và bộ dụng cụ vệ sinh; tổ chức 6 cuộc giao lưu truyền thông sân khấu hoá...

Ông Phạm Quang Tú, đại diện Tổ chức OXFAM tại Việt Nam đánh giá: Các hoạt động của dự án mang lại giá trị cộng đồng lớn. Quá trình tổ chức thực hiện nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cấp, ngành liên quan và sự vào cuộc của các cấp Hội LHPN. Hội viên phụ nữ, người dân là đối tượng hưởng lợi và tham gia tích cực. Bên cạnh mục tiêu giảm nhẹ thiệt hại, dự án còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi của người dân, cộng đồng trước các rủi ro ngày càng phức tạp do biến đổi khí hậu thông qua truyền thông, giáo dục, tập huấn.

Mùa thiên tai năm 2025 chỉ mới bắt đầu. Chịu ảnh hưởng của đợt mưa bão xảy ra vào tháng 7, tại một số địa phương trong tỉnh ghi nhận thiệt hại về người và tài sản, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông... Dự báo thời gian tới còn nhiều đợt mưa bão xảy ra, đòi hỏi có phương án hỗ trợ lâu dài và thiết thực cho các hộ bị ảnh hưởng.

Giao lưu truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường tại xã Mường Vang.

Theo đồng chí Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hiệu quả can thiệp của dự án thật sự thiết thực, cần thiết, góp phần phục hồi sản xuất, ổn định đời sống các hộ dân gặp khó khăn bởi thiên tai. Hội mong muốn tiếp tục phối hợp với Tổ chức OXFAM, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng thiên tai. Bên cạnh gói hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, nguyện vọng của các hộ dân là dự án có phương án hỗ trợ xây dựng các mô hình nhà ở kiên cố, an toàn trước thiên tai, nhất là với hộ nghèo, neo đơn, hộ có nguy cơ mất an toàn cao phải di dời.

Bùi Minh