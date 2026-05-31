Nơi những khát vọng “ly nông” tìm hướng đi

Giữa những đổi thay của vùng đất trung du Cẩm Khê, có một ngôi trường không chỉ dạy chữ, mà còn là nơi thắp lên hy vọng đổi đời cho hàng ngàn người trẻ và lao động nông thôn. Đó là Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê - nơi đang hiện thực hóa khát vọng “ly nông không ly hương” bằng những mô hình kết hợp học văn hóa song song với học nghề đầy sáng tạo. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo ở địa phương.

Giáo dục là kiến tạo con người

Với phương châm đó, Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong quá trình đào tạo học văn hóa gắn với học nghề. Lần đầu tiên sau 10 năm sáp nhập, Trung tâm có 2 đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở hai môn Ngữ văn và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp Luật do cô giáo Hà Thị Kiều Trang và cô giáo Hà Thị Minh Hiền dẫn dắt đã xuất sắc giành 2 giải ba môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc về 2 học viên Tạ Bích Phượng lớp 12A2 và Nguyễn Thị Ngọc lớp 12A4.

Kết quả này không chỉ ghi dấu trong bảng vàng thành tích của Trung tâm mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên và học viên, mở ra tín hiệu tích cực cho hành trình nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Giờ học văn hóa của cô và trò Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê.

Tại Cẩm Khê, mô hình học văn hóa kết hợp học nghề đang trở thành lựa chọn phù hợp của nhiều gia đình. Quan niệm “vào trung tâm thường xuyên là bước đường cùng” dần được thay đổi khi phụ huynh nhận thấy hiệu quả thực tế của việc phân luồng sớm.

Mỗi năm, đội ngũ giáo viên của Trung tâm đến từng xã để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 2.000 học sinh lớp 9, giúp các em và gia đình lựa chọn con đường học tập phù hợp, tiết kiệm chi phí và sớm có cơ hội lập nghiệp.

Năm học 2025-2026, Trung tâm có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trung tâm tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình GDTX cấp THPT, đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn và liên kết đào tạo trung cấp nghề.

Trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, Trung tâm nâng quy mô từ 19 lên 21 lớp GDTX cấp THPT với 881 học viên; tuyển mới 360 học viên lớp 10. Mỗi học viên đến với Trung tâm có hoàn cảnh, năng lực và điều kiện khác nhau nhưng đều lựa chọn nơi đây làm điểm tựa để tiếp tục học tập, hoàn thiện tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Khép lại năm học 2025-2026, Trung tâm có 851 học viên được đánh giá, xếp loại; lần đầu tiên có 107 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng dạy và học văn hóa ngày càng được nâng cao.

Thực hành môn Điện công nghiệp của thầy và trò trung tâm.

Không chỉ chú trọng đào tạo văn hóa, Trung tâm còn chủ động bắt tay với doanh nghiệp để đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Từ năm 2022 đến nay, nắm bắt xu hướng dịch chuyển đầu tư vào địa phương, Trung tâm liên tục mở các lớp tiếng Trung thương mại và kỹ năng nghề cho hàng trăm học viên.

Việc đưa học viên trực tiếp đến doanh nghiệp thực hành giúp các em sớm thích nghi với môi trường làm việc, nhiều học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

“Ly nông” nhưng không “ly hương”

Mỗi buổi tan học, các lớp thực hành may, sửa chữa cơ khí, điện và phòng máy tính của Trung tâm lại rộn ràng tiếng nói cười. Không chỉ có học sinh lứa tuổi THPT, nơi đây còn là lớp học của nhiều lao động nông thôn tranh thủ học nghề để chuyển đổi việc làm.

Nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương cùng sự linh hoạt trong tổ chức đào tạo, hàng nghìn lao động nông thôn tại Cẩm Khê đã có cơ hội tìm việc làm ổn định ngay tại quê hương. Thay vì rời quê đến các thành phố lớn làm công việc tự do bấp bênh, nhiều người nay có thể làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn với mức thu nhập ổn định. Họ “ly nông” - rời bỏ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, nhưng “không ly hương” - vẫn gắn bó, lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Năm học 2025-2026, song song với chương trình GDTX cấp THPT, Trung tâm liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp nghề đào tạo 30 lớp trung cấp nghề cho 851 học viên ở các ngành: Tin học ứng dụng, Tiếng Trung, Chăm sóc sắc đẹp, May công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Nấu ăn, Kỹ thuật pha chế đồ uống... Qua đó cung cấp nguồn nhân lực cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và các vùng lân cận.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và liên kết đào tạo nghề, Trung tâm còn hoàn thành hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao tay nghề cho người lao động. Trong năm học 2025-2026, Trung tâm hoàn thành đào tạo 3 lớp sơ cấp nghề với 54 học viên.

Theo thống kê, khoảng 70% doanh nghiệp hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp Trung Quốc. Lao động biết tiếng Trung có mức thu nhập cao hơn đáng kể so với lao động phổ thông trong cùng doanh nghiệp.

Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, từ năm 2022 đến nay, Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê đã mở nhiều lớp đào tạo tiếng Trung cho hàng trăm học viên. Trong quá trình học, học viên được thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp, qua đó nâng cao kỹ năng và dễ dàng tìm việc sau khi tốt nghiệp. Có những học sinh ngay sau khi ra trường đã nhận mức lương từ 18 - 20 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Bùi Đức San - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê cho biết: Với mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo, giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người học, Trung tâm tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp, xưởng sản xuất trong lĩnh vực may mặc để tổ chức đào tạo và giới thiệu việc làm cho học viên sau tốt nghiệp.

Cùng với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm tiếp tục mở rộng liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh để đào tạo các ngành nghề là thế mạnh như: Chăm sóc sắc đẹp, ứng dụng công nghệ thông tin, điện công nghiệp, máy lạnh và điều hòa không khí...

Nhờ chủ động đổi mới, bám sát nhu cầu của người học và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê đang từng bước khẳng định vai trò trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hương Giang