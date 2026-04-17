Nông sản Phú Thọ - thực phẩm sạch, an toàn đến với lễ hội Đền Hùng

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người hành hương về Đền Hùng không chỉ mang theo tấm lòng hướng về cội nguồn mà còn mong muốn được chạm vào hương vị của chính mảnh đất phát tích dân tộc. Trong dòng người hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng những ngày lễ hội, không gian trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ - nơi những đặc sản của vùng Đất Tổ kể chuyện bằng hương vị, chất lượng và bản sắc luôn là điểm níu chân du khách.

Lễ hội Đền Hùng năm 2026 có hơn 100 sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh hiện diện tại khu vực trung tâm lễ hội. Trong đó, nhiều sản phẩm đã trở thành “thương hiệu nhận diện” của nông nghiệp Đất Tổ, vừa phục vụ du khách, vừa quảng bá nông sản địa phương.

Chè búp tím Thanh Ba - dòng chè chứa nguồn gen quý

Được xem là một trong những giống chè cổ mang nguồn gen quý hiếm, chè búp tím Thanh Ba từ lâu được ví như “khởi thủy” của cây chè Việt Nam. Với sắc tím đặc trưng tự nhiên, dòng chè này không chỉ tạo dấu ấn về hình thức mà còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội so với nhiều giống chè thông thường.

Sản phẩm chè búp tím của Công ty trà UT đạt OCOP 5 sao quốc gia, được canh tác hữu cơ và sản xuất theo quy trình khép kín đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Với hương thơm thanh, vị chát dịu và hậu ngọt sâu, chè búp tím Thanh Ba là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn tại Lễ hội Đền Hùng.

Thịt chua Hà Điệp - hương vị xứ Mường trong lòng lễ hội

Giữa hàng trăm đặc sản tại Lễ hội Đền Hùng, thịt chua Hà Điệp luôn là sản phẩm hút khách nhờ hương vị đặc trưng của đồng bào Mường Thanh Sơn.

Năm 2024, sản phẩm thịt chua Hà Điệp vị tỏi ớt của Hợp tác xã Thịt chua Thanh Sơn được công nhận OCOP 4 sao, khẳng định chất lượng và thương hiệu trên thị trường. Mỗi năm, thịt chua Hà Điệp mang lại doanh thu khoảng 2,2 tỷ đồng, góp phần đưa đặc sản bản địa trở thành sản phẩm du lịch có giá trị kinh tế cao.

Mì gạo Hùng Lô - sinh ra từ làng

Nằm ngay cửa ngõ dẫn vào kinh đô Văn Lang xưa, làng nghề Mì gạo Hùng Lô mang đến lễ hội những sợi mì “dai, ngon, sạch” đã đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.

Sợi mì nhỏ, trắng trong tự nhiên, khi nấu lâu không bị nát, giữ nguyên hương vị lúa gạo vùng trung du.

Bên cạnh mì gạo trắng truyền thống, Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô còn phát triển nhiều dòng sản phẩm mới như mì rau củ, mì dưa hấu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở ba sản phẩm tiêu biểu trên, không gian trưng bày OCOP tại Lễ hội Đền Hùng năm nay còn quy tụ nhiều đặc sản nổi tiếng đến từ các địa phương trong tỉnh như cam Cao Phong, cá sông Đà và các sản phẩm cao dược liệu được chế biến từ nguồn thảo dược tự nhiên phong phú. Từ không gian lễ hội, những đặc sản mang hồn cốt Đất Tổ đang theo chân du khách đi xa hơn, trở thành sứ giả đưa nông sản Phú Thọ đến với thị trường rộng lớn hơn.

Hương Giang