Nông Trang đưa công nghệ vào đời sống

Không phải những thuật ngữ công nghệ phức tạp hay những hệ thống phần mềm quy mô lớn, chuyển đổi số ở Nông Trang bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán bằng mã QR. Từ cách làm đó, “Bình dân học vụ số” trở thành quá trình thay đổi thói quen - nơi mỗi người dân dần làm chủ công nghệ trong chính đời sống của mình.

Từ hạ tầng đến tổ chức thực hiện

Sau sáp nhập, trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức, mà còn phải thiết lập một phương thức điều hành mới nhanh hơn, minh bạch hơn, dựa trên nền tảng số.

Cán bộ Ủy ban MTTQ phường Nông Trang trao đổi nghiệp vụ về công tác bình dân học vụ số.

Hạ tầng công nghệ thông tin được hoàn thiện sớm và đồng bộ. Hệ thống mạng Internet, mạng nội bộ được thiết lập thông suốt; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, sử dụng thành thạo các phần mềm điều hành, xử lý công việc trên môi trường số. Khoảng 90% cán bộ, hội viên, đoàn viên sở hữu điện thoại thông minh - một điều kiện quan trọng để lan tỏa kỹ năng số ra cộng đồng. Hạ tầng không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn bảo đảm kết nối ổn định với hệ thống của tỉnh và Trung ương, đáp ứng yêu cầu họp, xử lý công việc trực tuyến.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở con số đầu tư, mà ở cách tổ chức thực hiện. Thay vì triển khai dàn trải, phường lựa chọn xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở. 32 tổ công nghệ số cộng đồng được kiện toàn, với hơn 300 thành viên được tập huấn bài bản. Đây là “cánh tay nối dài” đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng. Song song với đó, cơ chế theo dõi, đôn đốc được thiết lập rõ ràng; cán bộ, công chức được phân công cụ thể, bảo đảm mỗi nội dung đều có người chịu trách nhiệm.

Vai trò điều phối của Ủy ban MTTQ phường được thể hiện rõ trong việc kết nối các lực lượng. Các hội nghị tập huấn, phổ cập kỹ năng số được tổ chức theo từng nhóm đối tượng, có nội dung cụ thể, dễ tiếp cận. Có những buổi tập huấn thu hút hàng trăm người dân tham gia, không chỉ nghe mà trực tiếp thực hành trên thiết bị của mình. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa “biết” và “làm được”, tránh tình trạng học xong nhưng không sử dụng.

Từ hạ tầng đến con người, từ tổ chức đến cách triển khai, Nông Trang đang tạo ra một nền tảng tương đối vững để chuyển đổi số đi vào thực chất. Khi điều kiện đã sẵn sàng và cách làm đã rõ, “Bình dân học vụ số” không còn là một hoạt động mang tính phong trào, mà trở thành bước đưa kỹ năng số trở thành năng lực phổ biến trong cộng đồng.

Đưa kỹ năng số vào đời sống

Thay vì triển khai theo cách truyền thống - phổ biến kiến thức rồi dừng lại ở tuyên truyền, phường lựa chọn cách tiếp cận trực diện vào nhu cầu sử dụng. Những video hướng dẫn đăng nhập VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính... được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, có thể xem lại nhiều lần. Cùng với đó, cuốn cẩm nang “Bình dân học vụ số” được phát tới từng tổ công nghệ số cộng đồng, trở thành tài liệu “cầm tay chỉ việc” cho người dân.

Cách làm này được “kéo” xuống tận khu dân cư. Tại các Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân không chỉ được hướng dẫn mà còn trực tiếp thao tác trên điện thoại của mình: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2, nộp hồ sơ khai sinh, chứng thực, tra cứu thông tin... Những nội dung tưởng chừng phức tạp được chia nhỏ, làm từng bước, giúp người dân dễ tiếp cận và nhanh chóng hình thành kỹ năng.

Các con số bước đầu cho thấy chuyển động rõ rệt. Khoảng 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành đã có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; 50% được xác nhận đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Riêng việc hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến đã được tổ chức qua 7 hội nghị chuyên đề. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở sự thay đổi trong hành vi: Ngày càng nhiều người dân chủ động sử dụng mã QR, ví điện tử, ngân hàng trực tuyến; nhiều thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại nhà thay vì phải đến trực tiếp cơ quan.

Đồng chí Đỗ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nông Trang cho rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể tiếp cận và sử dụng một cách chủ động. Vì vậy, ngoài việc tổ chức tập huấn, phường xác định phải tạo môi trường để người dân “làm quen - thực hành - sử dụng thường xuyên”, từ đó hình thành kỹ năng bền vững.

Cẩm nang “Bình dân học vụ số” của phường Nông Trang đã được cấp phát tới 32 khu dân cư trên địa bàn.

Từ thực tế triển khai, Nông Trang tiếp tục lựa chọn những giải pháp mang tính căn cơ: Đa dạng hóa hình thức học tập qua video, mạng xã hội, hướng dẫn trực tiếp; mở rộng hạ tầng wifi tại nhà văn hóa; ưu tiên hỗ trợ nhóm người cao tuổi - những đối tượng dễ gặp rào cản khi tiếp cận công nghệ. Mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ tiếp cận, mà là giúp người dân đủ tự tin để sử dụng công nghệ như một công cụ phục vụ đời sống.

Từ “được hướng dẫn” đến “tự sử dụng”, chuyển đổi số ở Nông Trang đang đi qua bước chuyển quan trọng nhất. Khi người dân không còn đứng ngoài mà trở thành chủ thể của quá trình này, “Bình dân học vụ số” mới thực sự chạm tới mục tiêu cuối cùng: Đưa công nghệ trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng.

Hương Giang