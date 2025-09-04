Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 4/9, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chủ trì hội nghị họp Ban Chỉ đạo đánh giá thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Dự hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

8 tháng năm 2025, BHXH tỉnh đã tham mưu và phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh có hơn 650.000 người tham gia BHXH, chiếm 33,8% lực lượng lao động; hơn 524.000 người tham gia BHTN, đạt 95,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,5%.

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng lên, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thu BHXH, BHYT, BHTN... đạt 11.413 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. BHXH tỉnh quan tâm giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kiểm soát, quản lý, sử dụng quỹ an toàn, bền vững, hiệu quả. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm các nội dung theo Đề án 06 của Chính phủ.

Tuy nhiên, tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHTN còn thấp, tình trạng nợ đọng bảo hiểm cao. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh trong 8 tháng là 430 tỉ đồng, chiếm 2,45% so với kế hoạch. Toàn tỉnh có 947 đơn vị chậm đóng từ 12 tháng trở lên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2025 và đề xuất các giải pháp thực hiện 4 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao BHXH tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã nhanh chóng hoạt động ổn định và kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh, Sở Y tế cùng các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường phối hợp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, BHTN; duy trì tỷ lệ tham gia BHYT hết năm 2025 đạt 95,1%, giảm nợ đọng xuống dưới 1,5%; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ, kiên quyết phòng ngừa việc trục lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Qua đóng góp ý kiến của các đại biểu vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Điều chỉnh lại bố cục; xem xét lại căn cứ pháp lý theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; điều chỉnh tên gọi một số cơ quan, đơn vị sau hợp nhất; bổ sung trách nhiệm của UBND các xã, phường trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ; thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên. BHXH tỉnh sớm chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Cục Thống kê tỉnh để thống kê chính xác các số liệu liên quan, sớm hoàn thiện Quy chế, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 15/9.

Hồng Nhung