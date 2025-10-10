Phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Kỷ niệm 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 10/10, Cục Y tế - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Tài nguyên và Môi trường... cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ luôn xác định: Bên cạnh vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phải là lực lượng tiên phong trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường (BVMT). Vì vậy, thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo công tác BVMT, ban hành nghị quyết, chương trình hành động về BVMT trong các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến môi trường; ra quân thu gom chất thải nhựa, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động trồng cây, hưởng ứng Giờ trái đất...

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và xác định việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu làm nền tảng định hướng, triển khai đồng bộ công tác BVMT từ Trung ương đến địa phương. Tại “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”, xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 thì có 4 mục tiêu về BVMT. Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 3,6 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi năm trong đó khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố và mọi tầng lớp Nhân dân bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân huỷ, cải tạo cảnh quan môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh,...

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BVMT, triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cộng đồng về mục tiêu, ý nghĩa của Chiến dịch; thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tích cực tham gia vào các hoạt động cải thiện và BVMT. Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc mà còn là cơ hội để lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm trong công cuộc BVMT, chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an trao tặng các sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường và cơ số thuốc, hóa chất và vật tư y tế cho Công an tỉnh Phú Thọ

Để tiếp nối những thành quả đã đạt được trong công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước, các đồng chí đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng với một số nội dung cụ thể như: Làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Phát động và tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, với tinh thần huy động toàn thể cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng hăng hái tham gia nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi, thói quen trong BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên.

Các đại biểu dự lễ phát động

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, phân loại rác và giảm thiểu chất thải nhựa, nói “không” với các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống. Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh tại các trụ sở đóng quân; tham gia các chương trình trồng, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp liên ngành và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân điển hình, kết quả công tác vượt chỉ tiêu kế hoạch và có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại đơn vị.

Diễu hành, cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương thu gom rác thải, làm sạch môi trường tại Công viên Văn Lang, phường Việt Trì

Ngay sau Lễ phát động là chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 như: Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; diễu hành tuyên truyền về BVMT; ra quân thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh làm sạch môi trường. Thông qua các hoạt động này, nhằm huy động sự tham gia tích cực của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh và đông đảo quần chúng Nhân dân cùng chung tay phát động phong trào BVMT; để việc “Làm cho thế giới sạch hơn” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một hành động thiết thực, ý nghĩa. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực ngay tại cơ quan, đơn vị và gia đình. Các đơn vị, chi đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và tổ chức địa phương để tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và tuyên truyền về ý thức BVMT. Từ đó, sẽ làm nên những thay đổi tích cực, lan tỏa những hành động đẹp, tạo nên thành công chung của Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025; góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ Phú Thọ ngày càng phát triển và xanh, sạch, đẹp hơn.

Ngọc Lam