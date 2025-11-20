{title}
Sáng 20/11, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình (cũ), Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.
Tới dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cán bộ, hội viên Hội LHPN của 6 xã: Mường Thàng, Thung Nai, Mường Bi, Toàn Thắng, Thượng Cốc và Nhân Nghĩa.
Quang cảnh lễ phát động
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Những năm qua, công tác truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của người dân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức.
Các đại biểu dự lễ phát động
Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động năm nay được phát động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số gắn với bình đẳng giới. Đây là cơ hội để phụ nữ tiếp cận tri thức, mở rộng mạng lưới kết nối, thay đổi phương thức làm việc và khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.
Các đại biểu đi bộ hưởng ứng lễ phát động
Ngay sau lễ phát động, gần 300 đại biểu và hội viên phụ nữ các xã đã đi bộ hưởng ứng Tháng hành động.
Hồng Nhung
