Phát hiện, thu hồi 16 quả đạn cối dưới chân cầu Hòa Bình

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường thu hồi 16 quả đạn cối các loại tại khu vực dưới chân cầu Hòa Bình.

Lực lượng Công an, Quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của Nhân dân.

Ngày 21/1, Công an phường Hòa Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện nhiều vật thể nghi là đạn cối tại khu vực này. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, cảnh báo bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số vật thể trên gồm 15 quả cối 60mm, 1 quả cối 81mm; trong đó quả cối 81mm còn nguyên đầu đạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đạn cối được thu hồi về Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình đã thu hồi, bảo quản toàn bộ số đạn cối trên; báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Huy Thắng

