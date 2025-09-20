Phát huy loại hình kinh tế tư nhân tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012 với công suất ban đầu chỉ 4.000 sản phẩm/năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với hướng đi đúng, giải pháp phù hợp, cộng với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động (NLĐ), Công ty Cổ phần (CP) Cơ kim khí Việt Á, xã Lương Sơn đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, bằng hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm, quan tâm chăm lo tốt cho NLĐ, được các cấp, các ngành đánh giá cao và người tiêu dùng tin tưởng.

Ngay từ ngày thành lập, công ty đã xác định nhiệm vụ chính là phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và NLĐ, đồng thời thực hiện tốt pháp luật lao động. Để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên và NLĐ, công ty tập trung đầu tư cơ sở vật chất, cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để mỗi cá nhân có thể tự do phát huy sáng tạo; không gian làm việc cho cán bộ, nhân viên rộng rãi, khang trang, sạch sẽ.

Công nhân kỹ thuật kiểm tra sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường.

Chị Bùi Thị Ngát ở xã Lương Sơn chia sẻ: "Làm việc tại công ty được 11 năm, chúng tôi rất yên tâm khi làm việc, vì hệ thống máy móc thiết bị được bố trí khoa học và an toàn, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ từ độ ồn, âm thanh ánh sáng, máy móc thiết bị đều được kiểm tra định kỳ đánh giá mức độ an toàn theo đúng quy định của pháp luật lao động. Cán bộ, nhân viên được cấp phát trang thiết bị làm việc hiện đại, được kiểm tra sức khỏe định kỳ và trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được huấn luyện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu công nghiệp... Các vị trí máy móc thiết bị đều có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. Hiện nay, công việc của tôi được đảm bảo thường xuyên, thu nhập ổn định, chế ngộ đãi ngộ tốt, lương của tôi đạt 8 - 9 triệu đồng/tháng".

Công nhân kỹ thuật làm việc tại Công ty.

Bằng sự nỗ lực không ngừng và liên tục đổi mới, sáng tạo trong quản lý điều hành, đầu tư dây chuyền sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Công ty CP Cơ kim khí Việt Á vươn lên là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bồn đựng nước inox, chậu rửa inox, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và các sản phẩm bằng inox... Hiện nhà máy sản xuất của công ty trên diện tích 2,5ha tại xóm Đồng Bưng, xã Lương Sơn, doanh thu hằng tháng đạt 8 - 9 tỷ đồng, với đội ngũ hơn 200 cán bộ kỹ sư, công nhân lành nghề, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, đầu tư trang thiết bị hiện đại đã cung cấp cho thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực nhiều sản phẩm bồn đựng nước inox, chậu rửa inox, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời chất lượng cao...

Một số sản phẩm của Công ty CP Cơ kim khí Việt Á.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Với tiêu chí "Chất lượng tạo nên sự thành công”, là một trong những doanh nghiệp sản xuất bồn đựng nước lớn nhất Việt Nam, công ty cung cấp đến người tiêu dùng các sản phẩm cao cấp, hiện đại phù hợp bởi nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Các sản phẩm bồn đựng nước inox cao cấp của Việt Á đã khẳng định vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao, được các tổ chức xã hội trong và ngoài nước công nhận. Đặc biệt, Việt Á có khả năng sản xuất bồn đựng nước inox với mọi loại đường kính thân bồn từ 2,5m trở xuống, nhờ đó đã đáp ứng tất cả các nhu cầu đa dạng của khách hàng có mặt bằng khác nhau...".

Đại diện Công ty CP Cơ kim khí Việt Á nhận các giải thưởng.

Ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân đạo từ thiện và an sinh xã hội, công ty được các cấp, ngành và người tiêu dùng tin tưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trao nhiều giải thưởng, đạt Tốp 10 thương hiệu vàng năm 2024, chứng nhận Tốp 20 sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi của người tiêu dùng năm 2024...

Mới đây, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy sản xuất thùng, bể và dụng cụ chứa nước bằng kim loại tại xóm Đồng Bưng, xã Lương Sơn đối với Công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Á. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng; xây dựng nhà xưởng, văn phòng điều hành, kho, nhà nghỉ công nhân, công trình vệ sinh, sân tập kết vật liệu và sản phẩm, bãi đỗ xe, trạm biến áp, cây xanh, hồ nước điều hòa...; cung cấp từ 8.000 đến 20.000 sản phẩm/năm, tương đương với sức chứa khoảng 84.000m3.

Với phương châm “Nền nếp - An toàn - Hiệu quả - Kỷ luật”, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty luôn tuân thủ nghiêm quy trình 6S.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức- Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: "Trên địa bàn xã, các doanh nghiệp tư nhân, kinh tế cá thể và kinh tế tập thể từ quy mô nhỏ như hợp tác xã, hộ kinh doanh, đến các doanh nghiệp vừa và lớn đã mang lại cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, du lịch cộng đồng, tiểu thủ công nghiệp...; không chỉ cung cấp nguồn thu nhập trực tiếp mà còn khuyến khích người dân tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế, từ sản xuất đến tiêu thụ, từ đó nỗ lực vươn lên, dần nâng cao ý thức và tay nghề.

Toàn xã hiện có 386 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 85 đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 8 doanh nghiệp khai thác đá, 5 doanh nghiệp sản xuất gạch, cùng 242 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp đang góp phần chuyển dịch cơ cấu bền vững. Hệ thống điện, nước, hạ tầng công nghiệp được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Với vai trò tạo việc làm, cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế, hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương, trong đó có Công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Á. Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, hằng năm công ty còn tích cực đồng hành với địa phương thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương...".

Ngọc Lam