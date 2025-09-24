Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Luôn gương mẫu trong đời sống, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... đó là những đóng góp thiết thực của người cao tuổi Phú Thọ trong nhiều năm qua. Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, người cao tuổi không chỉ là điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, mà còn lan tỏa ý chí, khát vọng cống hiến, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chúng tôi gặp ông Đỗ Trọng Vấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoàng An tại Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chằm khi công trình đã đi vào hoạt động được gần 2 năm. Để có công trình khang trang, trở thành điểm sinh hoạt chung của cộng đồng, các cấp chính quyền và Nhân dân địa phương đã đoàn kết, chung sức với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong đó, dấu ấn nổi bật là sự vận động, nêu gương của những người cao tuổi.

Cựu chiến binh Đỗ Trọng Vấn (thứ 3 từ phải sang) tích cực xây dựng tủ sách tại nhà văn hóa thôn, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ở tuổi ngoài 80, ông Đỗ Trọng Vấn nhiều năm qua luôn là tấm gương tiêu biểu trong việc giúp đỡ, sẻ chia, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, ông đã củng cố hoạt động của 4 chi hội với gần 1.000 hội viên, đưa phong trào đi vào nền nếp, đồng thời tích cực nêu gương “Học tập suốt đời”. Ông cùng hội viên xây dựng, bổ sung tủ sách tại nhà văn hóa thôn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Với tinh thần “Còn sức khỏe là còn cống hiến”, ông Đỗ Trọng Vấn trở thành tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sinh năm 1949, khi mới 17 tuổi, ông Hà Thiên Văn (xã Thổ Tang) lên đường nhập ngũ. Năm 1967, trong một trận chiến mở màn cho Chiến dịch Mậu Thân 1968, ông bị địch bắt. Trải qua nhiều hình thức tra tấn tàn bạo của kẻ thù, ký ức về những năm tháng tù ngục ở Phú Quốc vẫn khiến cựu chiến binh Hà Thiên Văn không khỏi bồi hồi xúc động mỗi khi nhớ lại.

Cuộc đời quân ngũ cùng những năm tháng kiên cường đấu tranh trong ngục tù, sống trong tình yêu thương, sự sẻ chia của đồng đội đã tiếp thêm cho thương binh Hà Thiên Văn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trở về quê hương với thương tật nặng, mất hơn 70% sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, gánh mưu sinh lại đè nặng lên đôi vai người cựu tù. Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, ông đã gây dựng nên một trang trại vườn ao chuồng với quy mô lớn, có thời điểm đàn vịt lên tới hàng trăm nghìn con.

Cựu chiến binh Hà Thiên Văn (đứng giữa) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình.

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút bởi di chứng chiến tranh nhưng ông Văn luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường. Với quan niệm “còn sức khỏe là còn lao động”, người cựu chiến binh ấy đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực, vẫn miệt mài trồng trọt, chăn nuôi. Ông còn thường xuyên ủng hộ trứng, rau sạch cho các cháu học sinh địa phương.

Bên cạnh lao động sản xuất, ông tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Chiến sĩ bị địch bắt tù đày, Hội Người cao tuổi... Ở cương vị nào, người chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, được Đảng tin, dân mến.

Nhiều năm qua, người dân xã Vĩnh Phú đã quen với hình ảnh cựu chiến binh Đỗ Văn Ngưỡng - một người giàu lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Đỗ Văn Ngưỡng (thứ 2 từ trái sang) trở thành doanh nhân tiêu biểu toàn quốc.

Rời quân ngũ với thương tật 2/4, ông trở về quê trong bối cảnh đất nước còn bao cấp, kinh tế khó khăn. Năm 2007, ông mạnh dạn vay vốn, thuê hơn 1.000m2 đất bên bờ sông Hồng để thành lập Công ty TNHH Tổng hợp thương mại Vĩnh Thịnh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải đường thủy, đường bộ, đồng thời phát triển chăn nuôi. Trải qua không ít thăng trầm, gian khó, nhưng, với bản lĩnh, sự sáng tạo, kiên trì và uy tín trong kinh doanh, vợ chồng ông đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Những đóng góp của ông Đỗ Văn Ngưỡng đã được các cấp, các ngành từ địa phương đến Trung ương ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý như: Hội viên Cựu chiến binh sản xuất giỏi, Doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc, Doanh nhân văn hóa thế kỷ 21 cùng nhiều Bằng khen. Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao của cựu chiến binh Đỗ Văn Ngưỡng.

Những điển hình tiêu biểu như các ông Hà Thiên Văn, Đỗ Văn Ngưỡng, Đỗ Trọng Vấn cho thấy, dù tuổi cao nhưng họ luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, nghị lực vươn lên, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Trải qua thời gian, họ vẫn giữ trọn lòng trung thành với Đảng, với cách mạng, sống giản dị, nêu gương, tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước.

Triệu Ngọc Toàn