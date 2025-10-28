Góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Phát huy vai trò các khu vực kinh tế, đẩy mạnh liên kết vùng

Ông Lê Văn Trọng, phường Hòa Bình cho rằng, hiện nay, khu vực kinh tế Nhà nước cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt, đảm bảo ổn định vĩ mô. Cùng với đó, khu vực tư nhân cần được khuyến khích phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhà nước tiếp tục tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế.

Ông Lê Văn Trọng, phường Hoà Bình

Ông Trọng nhấn mạnh, tình trạng liên kết vùng và cơ cấu lại không gian phát triển đang thiếu kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, cần đẩy mạnh quy hoạch phát triển vùng theo hướng khai thác lợi thế so sánh, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, logistics và năng lượng. Đặc biệt, sau sáp nhập các tỉnh, thành phố, việc hình thành các hành lang kinh tế liên vùng, các trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị xanh - thông minh sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả toàn nền kinh tế.

Về nguồn lực và động lực tăng trưởng, ông Trọng đề nghị coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột hàng đầu trong chiến lược phát triển. Nhà nước nên ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, nguồn lực con người phải được coi là “nguồn vốn quý nhất”, cần được quan tâm đầu tư mạnh hơn nữa cho giáo dục, đào tạo kỹ năng số và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ.

Ông Lê Văn Trọng khẳng định: “Phát triển bền vững trong giai đoạn tới không chỉ dựa vào tăng trưởng nhanh, mà quan trọng hơn là tăng trưởng dựa trên đổi mới, liên kết và công bằng. Đó chính là con đường để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển trong những năm tới".

Hồng Trung