Phát huy vai trò định hướng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật

Đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Quốc Long - nguyên Phó TBT Báo Phú Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT, Chủ nhiệm CLB nhà báo cao tuổi tỉnh có một số ý kiến nhằm phát huy vai trò định hướng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật.

Trong phương hướng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ:

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Mục 4.4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin - truyền thông, báo chí, xuất bản; ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát, quản lý thông tin trên báo chí và trên mạng Internet; ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin chính xác, bảo đảm tính chiến đấu, sự phong phú, hấp dẫn và thời sự trong hoạt động báo chí; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của người dân; định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ nhân rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; mở rộng hoạt động thông tin đối ngoại. Đến năm 2025, có 100% các xã trong toàn tỉnh được phủ Internet băng thông rộng.

4.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật (VHNT); tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động của Hội VHNT; phát huy trách nhiệm chính trị, nêu cao ý thức công dân trong lao động sáng tạo, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tác, cống hiến tài năng; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có trình độ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền VHNT của tỉnh trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt cơ chế quản lý và chế tài ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm VHNT có nội dung, tư tưởng không lành mạnh, có biểu hiện lệch lạc, sai trái, tác động xấu tới xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực báo chí, VHNT đến năm 2025 là như vậy, tuy nhiên, trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chưa có đánh giá kết quả này.

Vai trò của báo chí và VHNT được coi là vũ khí trên mặt trận tư tưởng của Đảng; bởi vậy, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng đều quan tâm chăm lo tới sự phát triển của báo chí, VHNT. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, báo chí, VHNT cần tiếp tục được định hướng cụ thể để làm tốt công tác tuyên truyền cổ vũ, định hướng dư luận...

Trang 33 mục 3.1: Tập trung phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Dòng cuối từ dưới lên: Xây dựng và phát triển nền VHNT phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại.

Viết như vậy dễ hiểu nhầm khái niệm văn hóa với VHNT nên không phù hợp với những nội dung đề ra trong các nghị quyết của Đảng về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Tôi đề nghị thay cụm từ “Phát triển nền VHNT” bằng cụm từ “Phát triển nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại”.

Hoàng Hương (ghi)