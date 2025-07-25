Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Sau gần 5 năm trở lại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng sơn địa này, nơi được xem là địa bàn khó khăn nhất, nhì của xã. Giờ đây, trong thôn san sát những ngôi nhà tầng, mái bằng. Người dân đã có bát ăn, bát để. Đời sống tinh thần của đồng bào được cải thiện, nâng cao...

Có được kết quả này chính là sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Vĩnh Ninh. Trong đó, chi bộ thôn Vĩnh Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng thôn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Trần Trọng Năm (người ngồi thứ 3 từ bên trái), Trưởng Ban công tác Mặt trận, người uy tín thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất làm đường giao thông. Ảnh Dương Chung

Thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù có gần 600 hộ dân với hơn 2.300 nhân khẩu, trong đó trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Sán Dìu). Các hộ tham gia sinh hoạt cộng đồng tại 16 tổ liên gia. Chi bộ thôn Vĩnh Ninh có 22 đảng viên.

Là khu vực có địa hình đồi núi, chia cắt, đất đai khô cằn nên phần nào ảnh hưởng đến việc canh tác và phát triển kinh tế của người dân nơi đây. Địa phương lại không có nghề truyền thống hay nghề phụ nên người dân chỉ biết canh tác trên những thửa ruộng bạc màu... Vì vậy, cuộc sống của đồng bào thôn Vĩnh Ninh nhiều năm trước đây còn khó khăn. Toàn thôn vẫn còn hơn chục hộ nghèo, có đến 40 - 50 hộ cận nghèo. Những tuyến đường trong thôn nhỏ hẹp, gập ghềnh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trăn trở trước những khó khăn của địa phương, đồng thời thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, Chi bộ thôn Vĩnh Ninh đã nhiều lần họp bàn và đi đến thống nhất: Muốn địa phương phát triển, trước hết giao thông phải thuận tiện, có như vậy mới khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiếp đến là phát triển du lịch trải nghiệm.

Chi bộ chủ động xây dựng các nghị quyết lãnh đạo sát với thực tiễn địa phương, vận động nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, chi bộ đã ban hành Nghị quyết về xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, giao nhiệm vụ cho các đảng viên trực tiếp tuyên truyền đến người dân.

Người dân được đóng góp ý kiến xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Ảnh Dương Chung

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ liên gia đã tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Với sự kiên trì, trách nhiệm, gương mẫu của các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, người uy tín, các chi hội đoàn thể trong thôn, chỉ trong thời gian ngắn, người dân đã đồng tình với chủ trương và tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các tuyến đường rộng rãi, sáng, sạch, đẹp. Hơn 50 hộ tự nguyện hiến trên 2500m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn.

Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong thôn đều được mở rộng, đổ bê tông hoặc thảm nhựa; hình thành nhiều tuyến đường hoa, cây xanh. Để người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm cũng như đảm bảo an ninh nông thôn, Chi bộ, thôn dân cư đã vận động nhân dân đóng góp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với số tiền hơn 1 triệu đồng/hộ. Hằng năm, mỗi hộ dân đóng góp hơn 100 nghìn đồng để duy tu, bảo dưỡng hệ thống và trả tiền điện chiếu sáng. Đến nay, toàn thôn có 95% tuyến đường có hệ thống đèn chiếu sáng, gúp người dân đi lại thuận tiện và là điều kiện để phát triển dịch vụ, du lịch. Các chi hội đoàn thể, tổ liên gia thường xuyên vận động, tổ chức cho cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, góp phần mang lại cảnh quan sạch, đẹp cho thôn.

Người dân thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù tự nguyện hiến hơn 2500 m2 đất để mở rộng đường giao thông đã tạo thuận tiện cho việc đi lại, giao thương. Ảnh Dương Chung

Cùng với đó, Chi bộ thôn Vĩnh Ninh đã chỉ đạo, định hướng và vận động nhân dân phát triển kinh tế thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế rừng. Đồng thời, khai thác vẻ đẹp thiên nhiên của địa phương như: Hồ Vĩnh Thành, thác Vĩnh Ninh để mở hướng làm kinh tế mới là phát triển du lịch trải nghiệm, nuôi cá tầm đặc sản. Hiện nay, đồng bào trong thôn đã mạnh dạn chuyển dịch diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng cây ớt theo hướng hàng hóa với diện tích hơn 10ha. Đầu tư cho phát triển chăn nuôi lợn, gà theo mô hình gia trại có quy mô từ 500 - 800 con lợn và từ 2.000 - 3.000 gà thương phẩm/gia trại. Toàn thôn có hơn 40% hộ dựa vào rừng để phát triển kinh tế, cho thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Với sự chỉ đạo và đồng hành của chi bộ, thôn dân cư, người dân Vĩnh Ninh đã chủ động trong phát triển kinh tế, không còn trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Với vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chi bộ thôn Vĩnh Ninh thực sự là chỗ dựa vững chắc, trung tâm đoàn kết, tập hợp và vận động nhân dân trong mọi phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thôn ngày càng phát triển bền vững. Nhiều năm qua, thôn Vĩnh Ninh được công nhận là thôn văn hóa; thôn chỉ còn 2 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiếu số Vĩnh Ninh.

Hoàng Nga