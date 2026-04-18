Phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền nhiệm vụ địa phương

Dù mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, song tại xã Tam Dương, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò là kênh thông tin quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân. Hiện toàn xã có 63 cụm loa tại 48 thôn, bảo đảm phủ sóng 100% địa bàn. Mỗi ngày, hệ thống duy trì phát sóng 2 buổi, mỗi buổi tối thiểu 30 phút vào các khung giờ phù hợp với sinh hoạt của người dân.

Ông Trần Xuân Quang, khu dân cư Giữa chia sẻ: Gia đình ông vẫn duy trì thói quen nghe loa truyền thanh hằng ngày, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Qua hệ thống loa, người dân nắm bắt kịp thời thông tin của địa phương như thông báo quan trọng, tình hình thời tiết, hướng dẫn sản xuất, phòng, chống dịch bệnh... Nội dung tuyên truyền ngày càng thiết thực, dễ hiểu, gắn với đời sống nên người dân dễ tiếp thu và áp dụng. Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng điện thoại thông minh, loa truyền thanh vẫn là kênh thông tin chính, giúp không bị “bỏ lại phía sau” trong dòng chảy thông tin hiện nay.

Cán bộ truyền thanh cơ sở xử lý, dựng hình tin hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng nội dung phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh địa phương.

Không chỉ duy trì phát sóng đều đặn, nội dung truyền thanh tại xã Tam Dương ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu. Trung bình mỗi tháng, hệ thống phát hơn 200 tin, trên 20 chuyên mục và khoảng 20 bài tuyên truyền, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp

Đáng chú ý, địa phương đã triển khai hệ thống truyền thanh thông minh tại 100% thôn, cho phép quản lý, vận hành và phát sóng linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ biên tập, sản xuất tin, bài cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền.

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công trực tiếp duyệt, góp ý nội dung các tin, bài nhằm bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đúng định hướng tuyên truyền.

Đồng chí Lê Công Tuyên - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã cho biết: Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin chính thống, trực tiếp và nhanh chóng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tiếp cận rộng rãi, không phụ thuộc vào thiết bị công nghệ hay trình độ sử dụng của người dân. Thời gian qua, đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung theo hướng sát thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước số hóa hoạt động phát thanh.

Nhờ được đầu tư đồng bộ và đổi mới nội dung, hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã Tam Dương đạt hiệu quả cao trong việc tiếp cận người dân. Mặc dù 100% khu dân cư có hệ thống loa, song do địa bàn một số nơi rộng, tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin đạt khoảng 96%. Đây là con số tích cực, phản ánh mức độ lan tỏa của hệ thống trong cộng đồng.

Không chỉ truyền tải thông tin, hệ thống truyền thanh còn đóng vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, kịp thời phản bác thông tin sai lệch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Các nghị quyết, kế hoạch của địa phương được cụ thể hóa thành những bản tin ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Hệ thống truyền thanh cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân; đồng thời kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn còn một số khó khăn như: Khi thiết bị gặp sự cố, địa phương chưa thể tự sửa chữa, phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp; một số khu vực địa bàn rộng, việc phủ sóng chưa đồng đều.

Trong thời gian tới, xã Tam Dương xác định tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống truyền thanh thông minh; rà soát, bổ sung các cụm loa tại khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung theo phương châm “sát dân, gần việc”. Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường kết hợp giữa truyền thanh với các nền tảng số, nâng cao chất lượng tin, bài và chú trọng đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách.

Có thể thấy, với 63 cụm loa phủ khắp 48 khu dân cư, hơn 200 tin mỗi tháng và tỷ lệ tiếp cận đạt khoảng 96%, hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã Tam Dương đang phát huy hiệu quả rõ nét. Trong dòng chảy thông tin đa dạng hiện nay, truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dương Chung