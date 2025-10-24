Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì:

Phát huy vai trò lãnh đạo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, bảo vệ môi trường, Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ định hướng đúng đắn của Đảng bộ, công ty không chỉ ổn định sản xuất mà còn tạo bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Những năm gần đây, Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nghề, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường. Bám sát chủ trương của Đảng, định hướng phát triển của ngành công nghiệp chế biến, Đảng ủy công ty đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đổi mới thiết bị, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

Một trong những điểm sáng của công ty là đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất. Từ năm 2020 đến nay, công ty đã đầu tư mới dây chuyền sản xuất giấy bao bì công nghiệp công suất 100 nghìn tấn/năm, trị giá hơn 400 tỷ đồng, giúp giảm tiêu hao điện năng, tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng ổn định. Tiếp đến, đầu tư mới lò hơi biomass số 1, cải tạo, nâng công suất lò hơi biomass số 2 và số 3; xây dựng thêm nhà kho thành phẩm, kho chứa nguyên liệu, chất đốt và cải tạo mặt bằng tổng thể, nhà xưởng; đầu tư thêm máy, thiết bị để nâng công suất, ổn định chất lượng của 2 máy xeo. Nhờ vậy, sản lượng sản xuất bình quân hàng năm đạt hơn 142 nghìn tấn/năm; doanh thu bình quân đạt gần 1.800 tỷ đồng/năm, tăng 17,73% so với giai đoạn trước. Song song với đó, công tác kiểm soát môi trường được đặc biệt chú trọng: Hệ thống xử lý nước thải được đầu tư nâng cấp lên hơn 10 nghìn m3; đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải; cải tạo hồ điều hòa... góp phần khẳng định hình ảnh doanh nghiệp “xanh” của tỉnh.

Công tác chuyển đổi số được công ty xác định là bước đột phá quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, công ty đã xây dựng hệ thống quản lý sản xuất thông minh, tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận từ kế hoạch, kho vận đến tiêu thụ, giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động. Cán bộ, đảng viên, người lao động đều được tập huấn sử dụng phần mềm, từng bước hình thành văn hóa số trong môi trường công nghiệp. Nhờ áp dụng công nghệ quản trị tiên tiến, công ty đã tối ưu hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch, chính xác trong mọi khâu.

Đảng ủy công ty luôn xác định con người là yếu tố trung tâm của mọi đổi mới. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo công nhân, kỹ sư tham gia. Nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế đã mang lại hiệu quả cao. Không khí thi đua lao động sáng tạo lan tỏa trong toàn doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập của người lao động.

Theo đồng chí Trần Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy công ty: Đảng bộ luôn xác định đổi mới là động lực để phát triển bền vững. Mỗi nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy đều hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời đảm bảo trách nhiệm xã hội và môi trường. Nhờ đó, công ty giữ vững được vị thế hàng đầu trong ngành giấy khu vực phía Bắc.

Đến nay, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì có gần 500 cán bộ, công nhân lao động. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mỗi chi bộ đều gắn trách nhiệm của đảng viên với hiệu quả công việc, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ và kỷ luật. Nhiều năm Đảng bộ công ty được công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen. Nhiều năm liền Hội Cựu chiến binh công ty được Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Không chỉ tập trung sản xuất, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho học sinh vùng khó khăn, qua đó thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Từ định hướng lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đang khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm, tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và các doanh nghiệp FDI, có chiến lược xuất khẩu.

Với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chính là nền tảng vững chắc để Công ty cổ phần Giấy Việt Trì tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp giấy Việt Nam, góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp xanh và phát triển bền vững của khu vực trung du Bắc Bộ.

Hoàng Hương