Phát huy vai trò người có uy tín

Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.100 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ được ví như những “cây đại thụ” tỏa bóng mát, gắn kết cộng đồng bằng trách nhiệm, sự tận tâm và tiếng nói được bà con tin tưởng. Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, họ còn tiên phong trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp bền bỉ của NCUT góp phần quan trọng vào sự đổi thay các vùng miền núi.

Để các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thật sự đi vào cuộc sống, đội ngũ NCUT đã có đóng góp quan trọng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, những NCUT tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tích cực đi đầu trong triển khai thế trận an ninh nhân dân, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong dân cư; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Tiêu biểu là: Bà Lăng Thị Leo (dân tộc Sán Dìu) ở xã Tam Đảo; ông Sùng A Dếnh (dân tộc Mông) ở xã Pà Cò; ông Triệu Phúc Thi (dân tộc Dao) ở xã Cao Sơn; ông Lý Văn Minh (dân tộc Dao) ở xã Võ Miếu; ông Đinh Văn Tiến, Hà Văn Long (dân tộc Mường) ở xã Khả Cửu; bà Đinh Thị Linh ở khu Nhồi, xã Trung Sơn...

NCUT cũng chính là những “cầu nối” quan trọng giúp chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Hà Tiến Thưởng - người có uy tín, Bí thư Chi bộ khu Đồng Dân, xã Yên Lập tìm hiểu về ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để triển khai trong chi bộ.

Ông Hà Tiến Thưởng - NCUT, Bí thư Chi bộ khu Đồng Dân, xã Yên Lập là một trong những điển hình tiêu biểu. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ và NCUT của khu dân cư. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn chủ động cập nhật thông tin thời sự, các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước và địa phương để truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo ông Thưởng, muốn người dân đồng thuận thì trước hết, người tuyên truyền phải hiểu đúng, hiểu rõ và làm gương. Chính nhờ sự gần gũi, chân thành ấy mà nhiều phong trào tại khu Đồng Dân luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Ở khu Chự, xã Yên Sơn, nơi 100% đồng bào Dao sinh sống, ông Bàn Văn Mừng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu cũng là người được bà con tin tưởng. Ông nhớ lại, trước đây, hầu hết các hộ trong khu đều là hộ nghèo, đường đi lại khó khăn, chưa có điện lưới quốc gia. Khi hạ tầng được đầu tư, ông cùng cán bộ địa phương tích cực vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển kinh tế rừng. Bản thân gia đình ông đã trồng keo, sau đó trồng 6 ha quế với kỳ vọng tạo sinh kế bền vững. Ông cũng tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Lý Văn Hềnh dạy chữ Nôm Dao cho người dân bản Sưng, xã Cao Sơn.

Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, NCUT còn là những người gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Tại bản Sưng, xã Cao Sơn, ông Lý Văn Hềnh được nhiều người biết đến như một “kho tri thức sống” của đồng bào Dao Tiền. Là người am hiểu chữ viết, ngôn ngữ và còn lưu giữ nhiều sách Dao cổ, ông đã mở các lớp truyền dạy miễn phí chữ Nôm, từ đó giúp nhiều người biết đọc, biết viết chữ Dao, hiểu thêm phong tục, tập quán của dân tộc mình. Không chỉ truyền dạy ngôn ngữ, ông còn truyền cho thế hệ trẻ niềm tự hào về cội nguồn văn hóa.

Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, những NCUT vẫn ngày ngày lặng lẽ cống hiến cho bản làng. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo động lực để các vùng quê miền núi phát triển bền vững.

Phương Thanh