Phát lệnh Báo động số II trên sông Bứa

Vào hồi 8 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Bứa tại trạm thủy văn Thanh Sơn đã lên tới 24,72m, trên Báo động II là 0,22m và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.
Mực nước sông Bứa tiếp tục tăng và đã vượt mức báo động số II
Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ ra lệnh Báo động số II trên sông Bứa cho các xã: Võ Miếu, Thanh Sơn, Thọ Văn, Đồng Lương, Vạn Xuân và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.
Các địa phương và đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định. Tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống. Thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Thông báo cho nhân dân sinh sống vùng ngoài đê để chủ động sơ tán khi nước sông lên cao. Bảo đảm thông tin liên lạc và báo cáo mọi tình hình về Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT và TKCN tỉnh.
Trường Quân
