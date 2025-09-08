Phát triển công nghiệp xanh, bền vững

Những năm qua, Phú Thọ ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đồng thời triển khai nhiều giải pháp thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, người dân, khuyến khích mô hình sản xuất xanh. Điều này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được xem là khu công nghiệp kiểu mẫu, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Với địa bàn rộng, nguồn lực đa dạng, tỉnh Phú Thọ xác định công nghiệp là mũi nhọn đột phá, tạo động lực tăng trưởng, đóng góp lớn vào ngân sách và thúc đẩy các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, thay vì phát triển ồ ạt, tỉnh lựa chọn hướng đi bền vững: Xây dựng các khu công nghiệp xanh, sinh thái, coi đây là tiêu chí quan trọng để thu hút nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực tế, trong xu thế phát triển hiện nay, các nhà đầu tư FDI ngày càng đề cao trách nhiệm xã hội, quan tâm đến yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, định hướng phát triển khu công nghiệp xanh đã giúp Phú Thọ nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên quỹ đất sạch, cải cách hành chính, chọn lọc dự án đầu tư đã được ban hành; đồng thời, tỉnh kiên quyết từ chối những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Phú Thọ luôn đồng hành với các doanh nghiệp đầu chuỗi, đổi mới sáng tạo, áp dụng giải pháp giảm phát thải. Điển hình như dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc được định hướng trở thành cảng cạn đạt mức phát thải ròng bằng 0 đầu tiên của châu Á vào năm 2040; hay Honda Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ áp dụng công nghệ sản xuất xanh. Đây là những minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh.

Một trong những điển hình tiêu biểu là Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Với diện tích 213 ha, KCN Thăng Long đã hoàn thành cả 2 giai đoạn, thu hút 41 dự án, trong đó 29 dự án đã đi vào hoạt động. Đáng chú ý, 20% diện tích của KCN được dành cho cây xanh, thảm cỏ, mặt nước, tạo cảnh quan sinh thái hài hòa. Ngoài hạ tầng xanh, KCN Thăng Long còn xây dựng các nhà xưởng cho thuê phục vụ doanh nghiệp công nghệ cao như Toto, Daiwa, Tsuchiya...; đồng thời, bố trí khu dịch vụ thương mại để hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp. Khi lấp đầy, KCN này dự kiến có khoảng 70 dự án, tạo việc làm cho 20 nghìn lao động. Thành công của KCN Thăng Long không chỉ khẳng định sức hút của Phú Thọ mà còn mở ra triển vọng xây dựng thêm những khu công nghiệp kiểu mẫu mới.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Phú Thọ có 32 KCN được quy hoạch, trong đó, 16 khu đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp tới 90% tổng thu ngân sách của tỉnh. 7 tháng năm 2025, tỉnh thu hút được 651,7 triệu USD vốn FDI, trong đó có 35 dự án mới và 45 dự án tăng vốn. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sức hấp dẫn của Phú Thọ trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương.

Không chỉ phát triển công nghiệp, nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ được khởi công như hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort hay dự án sân golf Việt Trì trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một nền kinh tế đa ngành, đa trụ cột, nhưng vẫn kiên định lấy công nghiệp xanh làm nền tảng phát triển.

Theo ông Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, phát triển công nghiệp xanh chính là “chìa khóa” để tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm không chỉ ở việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, mà còn ở việc tạo môi trường đầu tư bền vững, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi khâu, từ giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư đến hỗ trợ vận hành, nhằm xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến của những dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường”.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Phú Thọ đang quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” trong phát triển công nghiệp. Trong đó, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, nguồn đất san lấp là những vấn đề then chốt. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, đồng hành cùng nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy..., tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Song song với đó, tỉnh khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, ưu tiên các ngành công nghiệp giá trị cao, ít gây ô nhiễm.

Đặc biệt, để đón “đại bàng” về “làm tổ”, Phú Thọ chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ cả trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, dịch vụ khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn. Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Phú Thọ đang đứng trước thời cơ vàng để thu hút dòng vốn FDI xanh. Bằng việc tận dụng lợi thế địa lý, hạ tầng giao thông kết nối vùng, cùng chính sách cởi mở, tỉnh có cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp xanh của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Văn Cường