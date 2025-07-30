Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xác lập “tầm nhìn phát triển mới” với vị thế là “cực tăng trưởng du lịch mới” của vùng Trung du và miền núi phía Bắc mang tầm quốc gia, ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Phú Thọ đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát thực để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển du lịch bền vững.

Khu du lịch Tam Đảo ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch không gian phát triển

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ hiện nay sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như: Đền Hùng, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Thủy điện Hòa Bình... với các loại hình du lịch đa dạng: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa, lễ hội - tâm linh; du lịch cộng đồng; du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo (du lịch MICE); du lịch trải nghiệm các mô hình nông nghiệp nông thôn... Trên cơ sở đó, nhiều tour, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác thu hút sự lựa chọn của đông đảo du khách như: Tour một ngày chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo, tour du lịch “Con đường Tâm linh”: tuyến du lịch Thanh Lanh Ngọc Bội - Thác Bản Long, Tuyến Vân Trục - hồ Bò Lạc - Sáng Sơn, khu sinh thái vườn cò Hải Lựu...

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thu hút hơn 11,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 520 nghìn lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu ước đạt 9.200 tỷ đồng. Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu doanh thu từ dịch vụ, du lịch đạt 14,8 nghìn tỷ, tăng 10 -11 % so năm 2024. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh đón hơn 17,5 triệu lượt du khách, trong đó 7,3 triệu khách lưu trú; doanh thu đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt hơn 10%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 60.000 lao động trực tiếp, đóng góp vào GRDP hơn 10%.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ đã quy hoạch không gian phát triển bao gồm: Trung tâm du lịch của tỉnh là khu du lịch Tam Đảo, khu danh thắng Tây Thiên và khu du lịch Đại Lải; khu du lịch Thanh Thủy; Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Thủy điện Hòa Bình và hồ Đại Lải. Trong đó du lịch chất lượng cao được chú trọng. Đối với Khu du lịch quốc gia Tam Đảo quy hoạch không gian phát triển với hơn 10.723 ha, gồm phân khu dịch vụ hành chính của Vườn quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xã Tam Đảo với tổng diện tích 5.399 ha; khu vực chân núi Tam Đảo 4.561,5 ha; Khu danh thắng Tây Thiên 477,6 ha và khu du lịch Tam Đảo 284,9 ha. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển các khu du lịch Hồ Làng Hà, Bắc Ngọc Thanh và các hồ Đồng Câu, Xạ Hương, Thanh Lanh, Vân Trục, Bò Lạc, thác Bản Long,... Riêng các dự án về sân Golf tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ sẽ giúp hoàn thiện chuỗi nghỉ dưỡng từ khách sạn, biệt thự đến giải trí. Giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đầu tư thêm 13 sân Golf để đưa du lịch của tỉnh đa dạng hơn. Các vành đai phát triển du lịch, trung tâm du lịch và vùng du lịch bổ trợ, bao gồm: Vành đai du lịch - đô thị nghỉ dưỡng phía Bắc. Mục tiêu hình thành một vành đai du lịch độc đáo, có sức hấp dẫn lớn chạy dọc theo dãy Tam Đảo kéo dài qua khu vực hồ Vân Trục, hướng ra sông Lô, kết nối các điểm du lịch sinh thái Hòa Bình và du lịch tâm linh Phú Thọ, du lịch Golf, mice... gắn với phát triển nghỉ dưỡng.

Giải pháp đột phá

Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh tổ chức nhiều cuộc hội thảo, xây dựng đề án, dự án đầu tư phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, phát triển các trung tâm du lịch của tỉnh, gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu du lịch Tam Đảo, khu Danh thắng Tây Thiên và khu du lịch Đại Lải; khu du lịch Thanh Thủy, hồ Hòa Bình... Đây là không gian du lịch trung tâm, với vai trò thu hút, kết nối và lan tỏa luồng khách đi các không gian du lịch khác trên địa bàn. Các tuyến, vùng du lịch bổ trợ như: Đền Hùng - Tây Thiên, trục di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Vườn Quốc gia Cúc Phương- Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kìa - Pà Cò; đẩy mạnh liên kết du lịch với Thủ đô Hà Nội, Việt Trì - Tam Đảo - Hà Nội và Hòa Bình - Hà Nội. Được biết, hiện tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã có 40 dự án của các nhà đầu tư và một số công trình đầu tư vào lĩnh vực du lịch được cấp phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 21.162 tỷ đồng; trong đó đã thực hiện 11.336 tỷ đồng, đạt 55% số vốn cam kết.

Giải pháp đột phá phát triển ngành du lịch của tỉnh ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư du lịch theo quy định. Miễn giảm thuế đối với ngành sản xuất hàng lưu niệm cho khách tại các làng nghề truyền thống và cho phép kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi, khuyến khích của các ngành hàng xuất khẩu. Khuyến khích đầu tư, tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; nâng cấp, xây dựng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ du lịch. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và của tỉnh; xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp năng động, thích ứng với tình hình mới... phát triển du lịch theo hướng “Du lịch xanh, sạch, thân thiện, an toàn”. “Hiện đại, đẳng cấp, chất lượng, thân thiện và an toàn” - điểm đến hấp dẫn, tạo sự khác biệt, có tính cạnh tranh cao và có uy tín về du lịch của cả nước, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Xuân Hùng