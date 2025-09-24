Phát triển du lịch xanh - Hướng đi bền vững

Những ngày đầu Thu, vùng Đất Tổ Hùng Vương khoác lên mình sắc xanh mát mắt. Rừng cọ, đồi chè, những dòng sông thơ mộng cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc tạo nên sức hút riêng cho du lịch Phú Thọ. Không chỉ nổi tiếng với Lễ hội Đền Hùng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Phú Thọ đang dần khẳng định hướng đi phát triển du lịch xanh, hài hòa giữa bảo tồn môi trường và khai thác lợi thế tự nhiên.

Bảo tồn thiên nhiên gắn với trải nghiệm văn hóa

Hồ Hoà Bình với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái.

Trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng bộ và hài hoà, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Tỉnh sở hữu mạch nguồn văn hoá - lịch sử - sinh thái đặc sắc, nơi hội tụ của di sản Hùng Vương linh thiêng, đô thị công nghiệp hiện đại và không gian du lịch sinh thái bản địa nguyên sơ.

Phú Thọ xác định phát triển du lịch gắn với sinh thái - văn hóa - cộng đồng, trong đó chú trọng khai thác hợp lý các tài nguyên như cảnh quan sinh thái đặc sắc hồ Hoà Bình, Vườn quốc gia Xuân Sơn, khu nghỉ dưỡng Tam Đảo, Đại Lải, đồi chè Long Cốc, suối nước khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi, các làng nghề truyền thống và hệ thống di tích lịch sử. Mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng, vừa góp phần gìn giữ “lá phổi xanh” cho vùng trung du miền núi phía Bắc.

Chị Nguyễn Minh Hằng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sau chuyến trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn: “Tôi thật sự ấn tượng khi được đi bộ trong rừng nguyên sinh, hít thở bầu không khí trong lành và được nghe người dân bản địa kể về những câu chuyện gắn với núi rừng. Điều khiến tôi thích thú là mọi dịch vụ ở đây đều hướng tới sự thân thiện môi trường, từ homestay mái lá, ẩm thực sạch cho đến những hướng dẫn chi tiết về phân loại rác. Đây chính là điều mà những người trẻ như chúng tôi tìm kiếm khi đi du lịch”.

Liên kết cộng đồng - doanh nghiệp để làm nên bản sắc

Đảo Ngọc Xanh Đại Lải resort - điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Khánh Linh

Để phát triển du lịch xanh, Phú Thọ không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên mà còn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Các mô hình homestay tại xã Xuân Đài, Long Cốc hay Thanh Thủy đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo ra điểm nhấn trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Đồng chí Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi chú trọng quảng bá hình ảnh Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và bền vững. Du lịch xanh quan trọng là thay đổi tư duy phát triển để doanh nghiệp, người dân và du khách cùng chung tay bảo tồn môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Tỉnh cũng đang xây dựng các tour du lịch xanh gắn với sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản vật Phú Thọ, vừa giúp du khách có trải nghiệm thật, vừa lan tỏa thương hiệu địa phương...”.

Theo định hướng, Phú Thọ tiếp tục đầu tư hạ tầng xanh với các tuyến giao thông kết nối đến vùng sinh thái, hệ thống xử lý rác thải du lịch, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo tại cơ sở lưu trú. Đồng thời, tỉnh phối hợp với các tỉnh trong không gian “Du lịch về cội nguồn” (Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai) để mở rộng mạng lưới sản phẩm sinh thái - cộng đồng.

Du lịch xanh - Chìa khóa phát triển bền vững

Các chuyên gia nhận định, ngày nay, chuyển đổi du lịch xanh không chỉ còn là xu hướng, mà còn là điều kiện tất yếu để phát triển du lịch bền vững. Khách du lịch ngày càng quan tâm đến du lịch bền vững, giảm rác thải nhựa và các tác động đến môi trường hay cộng đồng địa phương. Xu hướng du lịch xanh sẽ là động lực để Phú Thọ thu hút khách trong và ngoài nước.

Năm 2024, tỉnh đón hơn 9 triệu lượt khách, trong đó nhiều du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại suối khoáng Thanh Thủy và trải nghiệm sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Sự gia tăng này cho thấy tiềm năng lớn của loại hình du lịch thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ: Nguy cơ quá tải tại một số điểm đến, sự chênh lệch chất lượng dịch vụ giữa các homestay, ý thức của một bộ phận du khách trong việc bảo vệ môi trường... Vì vậy, bên cạnh nỗ lực từ doanh nghiệp, việc phát triển du lịch xanh rất cần những chính sách đồng bộ và hỗ trợ đặc biệt trong giai đoạn đầu từ cơ quan quản lý. Để giải quyết vấn đề này, Phú Thọ đang triển khai kế hoạch tập huấn cho người dân về kỹ năng phục vụ, nâng cao nhận thức du lịch có trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, bảo đảm hài hòa với cảnh quan.

Từ thế mạnh “miền Đất Tổ linh thiêng”, văn hoá độc đáo kết hợp với hệ sinh thái rừng núi, sông suối đa dạng, Phú Thọ đang từng bước xây dựng thương hiệu “điểm đến du lịch xanh”.

Với định hướng rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, cùng chiến lược xúc tiến bài bản, hứa hẹn Phú Thọ không chỉ giữ gìn môi trường sinh thái mà còn tạo ra động lực phát triển kinh tế bền vững.

Du lịch xanh chính là chìa khóa để Phú Thọ phát triển lâu dài, bền vững và trở thành nơi du khách luôn muốn quay lại, không chỉ một lần.

Hương Lan