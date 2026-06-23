Phát triển hạ tầng - động lực thúc đẩy kinh tế nhà nước

Hạ tầng luôn được xác định là một trong những đột phá chiến lược, giữ vai trò mở đường, dẫn dắt và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 về phát huy vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tỉnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Xuyên) được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, Phú Thọ sở hữu nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế vùng. Những năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực giao thông, tỉnh ưu tiên đầu tư các tuyến kết nối vùng và liên vùng, đặc biệt là các trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái và khu vực Tây Bắc. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai hoặc đề xuất đầu tư như: Tuyến đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 70B - Quốc lộ 32C đi Yên Bái; đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; tuyến kết nối Việt Trì - Hòa Bình; dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô; đường Hòa Lạc - Hòa Bình và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình...

Cùng với việc nâng cấp hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, phát triển các tuyến đường vành đai và đường kết nối khu công nghiệp, mạng lưới giao thông của tỉnh ngày càng đồng bộ, góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư theo hướng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm “đi trước một bước” để thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước trong các lĩnh vực ô tô - xe máy, điện tử, công nghệ số và công nghệ cao; tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng đạt từ 14,5 - 15,5%/năm, đóng góp khoảng 50% GRDP toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 28/58 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó, 17 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 11 khu công nghiệp đang triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 70%, đóng góp khoảng 90% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Tỉnh cũng đã thành lập 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000ha, trong đó, 35 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án thứ cấp. Việc mở rộng các khu công nghiệp dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các tuyến vành đai 4, vành đai 5 đang từng bước hình thành hệ thống hạ tầng công nghiệp hiện đại, đồng bộ. Theo đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ, hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã tạo động lực quan trọng trong thu hút đầu tư. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 307,2 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 13 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 121,1 triệu USD. Khu vực đầu tư trong nước cũng ghi nhận 36 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.400 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại địa phương.

Không chỉ tập trung phát triển giao thông và công nghiệp, Phú Thọ còn chú trọng đầu tư đồng bộ các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu khác. Hạ tầng năng lượng, điện lực được bảo đảm ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng; đồng thời khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Hạ tầng đô thị tiếp tục được nâng cấp theo hướng văn minh, hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa đạt 17,7%.

Hệ thống cấp nước sạch, xử lý rác thải, thủy lợi được đầu tư đồng bộ, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được mở rộng với nhiều chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các khu du lịch trọng điểm. Hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao ngày càng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn. Đặc biệt, hạ tầng số có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, 100% trung tâm xã trên địa bàn tỉnh đã được phủ cáp quang; tỷ lệ phủ sóng 3G, 4G đạt 99%; 170 trạm phát sóng 5G được triển khai tại các đô thị và khu du lịch trọng điểm.

Trong thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng đa ngành, đa mục tiêu; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thông qua các mô hình hợp tác công - tư; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí.

Có thể khẳng định, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại chính là chìa khóa quan trọng để Phú Thọ bứt phá trong giai đoạn mới. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Lệ Oanh